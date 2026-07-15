M. Sinkevičius susitiko su JAV ambasadore: ryšiai su JAV – vienas prioritetinių uždavinių

„XXI Vyriausybei ryšių su JAV stiprinimas yra vienas prioritetinių uždavinių saugumo ir užsienio politikos darbotvarkėje“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Lietuva itin vertina ilgametę strateginę partnerytę su Jungtinėmis Valstijomis ir amerikiečių karių indėlį užtikrinant regiono saugumą.
Todėl, tikino jis, JAV gali pasikliauti Lietuva kaip partnere, prisidedančia prie tarptautinio saugumo stiprinimo.
Susiję straipsniai
„Labai vertiname laiko patikrintą Lietuvos ir JAV strateginę partnerystę, tvirtus mūsų kaip sąjungininkų ryšius ir nepamainomą amerikiečių karių indėlį užtikrinant regiono saugumą ir efektyviausią atgrasymą. JAV žino, kad gali kliautis Lietuva kaip partnere, kuri ne vien žodžiais, o darbais rūpinasi saugumu bei prisideda prie sąjungininkų pastangų ten, kur sprendžiami platesni tarptautinio saugumo klausimai“, – teigė premjeras.
M. Sinkevičius taip pat pabrėžė, kad stipri transatlantinė partnerystė privalo būti grindžiama bendra atsakomybe už kolektyvinį saugumą, ypač Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą ir išliekant didžiausia grėsme NATO.
Anot premjero, Lietuva ir toliau investuos į priimančiosios šalies infrastruktūrą bei visapusišką sąlygų kariams gerinimą bei yra pasiruošusi priimti daugiau JAV karių.
Be to, jis taip pat pažymėjo, kad Lietuva yra atvira glaudesniam bendradarbiavimui su JAV gynybos pramonės, energetikos ir aukštos pridėtinės vertės sektoriuose.
Vyriausybių kaita – performavus koaliciją
XXI Vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti – patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
Socdemų lyderio vadovaujamą Vyriausybę suformavo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Mindaugas SinkevičiusJAV ambasadorė LietuvojeVyriausybė
Rodyti daugiau žymių