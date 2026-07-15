M. Sinkevičius susitiko su Latvijos prezidentu

Kaip skelbiama Vyriausybės pranešime spaudai, susitikime pažymėti puikūs dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visuose formatuose – Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės-Baltijos šalių aštuonete, Baltijos Ministrų Taryboje.
„Lietuvą ir Latviją sieja bendra atsakomybė už regiono saugumą ir gerovę, sutampantis grėsmių ir iššūkių vertinimas bei supratimas, kad kartu esame stipresni. Mano Vyriausybė mato strateginę Baltijos valstybių partnerystę kaip itin svarbią ir neabejoju, kad ji tik stiprės“, – cituojamas premjeras M. Sinkevičius.
Pokalbyje akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Lietuva ir Latvija, būdamos vienos lyderių visame Aljanse pagal išlaidas gynybai, šioje srityje rodo sektiną lyderystės pavyzdį.
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Susitikime išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypatingai dronų ir antidroninių priemonių srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Regiono susisiekimui, kariniam mobilumui ir ekonomikai itin svarbūs „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ projektai taip pat išlieka tarp abiejų šalių prioritetų.
Latvijos prezidentas pasveikino šią savaitę prisiekusį ministrą pirmininką M. Sinkevičių ir jo vadovaujamą ministrų kabinetą bei palinkėjo sėkmės darbuose.