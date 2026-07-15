Kai kuriems ministrams trečiadienio pietūs Vyriausybėje ir posėdis jau tapo rutinos dalimi. M. Sinkevičiaus komandoje liko 6 ir Ingos Ruginienės Vyriausybėje dirbę kabineto nariai.
Tai – socialdemokratų Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovauti deleguotas Robertas Kaunas, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Ramina Popovienė, susisiekimo ministras Juras Taminskas bei užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Darbą XXI-oje Vyriausybėje tęsia ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narė, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei valstiečių ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Įspėjo dėl Vyriausybės programos pasekmių: „Pravažiavo buldozeriu“
Trečiadienį dar priešpiet pirmasis į Vyriausybę atvyko naujasis kultūros ministras Lukas Alsys, pakeitęs socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę. Nors sulaukė žurnalistų klausimų apie savo disertaciją ir kilusias abejones dėl galimo plagiavimo, politikas sakė esąs nusiteikęs darbingai.
„Geromis, darbingomis (nuotaikomis – Lrytas). Kiek žinau, net kėdė ta pati“, – sakė jis.
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Kalbėdamas apie savo ruošiamą daktaro disertaciją, L. Alsys nurodė, kad turėjo ją gintis dar pavasarį, tačiau procesai buvo atidėti. Pasak jo, kilo problemų „dėl citavimo“.
„Ir šiaip buvo pasvarstymų apie patį turinį. Tai katedroje su kolegomis taip ir nusprendėme, kad darbas grąžinamas man, tas juodraštinis variantas, kurį mes ir taisome“, – nurodė jis, pridurdamas, kad dabar veikiausiai darbą ginsis jau tik po kadencijos ministro poste.
Netrukus Vinco Kudirkos aikštėje pasirodė ir naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Jam Vyriausybės posėdžiai nėra naujiena – politikas Sauliaus Skvenrelio Vyriausybėje vadovavo SADM.
„(Dabar – Lrytas) kiti maršrutai. Iš Sveikatos apsaugos ministerijos labai patogu – galima pėsčiomis ateiti. Ir tas labai smagu“, – žurnalistams sakė jis.
L. Kukuraitis nurodė, kad jau pirmąją darbo dieną susitiko su ministerijos departamentų vadovais, dalimi politinės komandos.
„Karštuosius klausimus aptarėme. Atrodo, kad tikrai stipri komanda ir rimti darbai laukia“, – pridūrė jis.
Ministrams dovanų – ir gėlės, ir šalmai
Kartu kolegiškai į Vyriausybę atžygiavo naujieji energetikos ir žemės ūkio ministrai – Lukas Savickas bei Kęstutis Mažeika. Jie taip pat yra dirbę Vyriausybėje – K. Mažeika, tame pačiame Ministrų kabinete kaip ir L. Kukuraitis, vadovavo Aplinkos ministerijai.
Tuo metu L. Savickas dar visai neseniai, iškart po 2024-ųjų Seimo rinkimų, buvo ekonomikos ir inovacijų ministru.
„Man tai visai šviežias grįžimas, vos keli mėnesiai, atrodo, praėjo. Tai kaip buvęs“, – džiaugėsi L. Savickas.
K. Mažeika savo ruožtu teigė, kad ateinant į Vyriausybę jį užplūsta sentimentai. Naujasis Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovas žadėjo jau kitą savaitę pristatyti savo politinę komandą.
O kaip jį sutiko naujosios ministerijos kolektyvas?
„Iš pradžių sakė, kad bus tik keli žmonės, nes vasara, atostogos. Bet kai pamačiau pilną salę, tai iš tiesų nustebino“, – kalbėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys.
„Buvo portfelis ministro, tai čia tokia tradicija, kaip suprantu, nes esu matęs ir kitų panašių procedūrų. Ir, aišku, su gėlėmis“, – kalbėdamas, kokio sveikinimo sulaukė, pridūrė jis.
Tuo metu L. Savickas gavo išskirtinę dovaną – vardinį statybinį šalmą.
„Labai smagus buvo rytas. 9 valandą turėjome susitikimą su kolektyvu, tai tikrai pilna salė lygiai taip pat. Iš savo pusės pristačiau komandą, pristačiau mūsų prioritetus. Ir taip sutarėme, kad toliau kimbame į darbą“, – sakė naujasis energetikos ministras.
„Su dovana. Šalmas, vardinis šalmas infrastruktūros atidarymams“, – dovanomis gyrėsi jis.
Ekspremjerė: jaučiuosi, tarsi grįžau namo
Vos vakar palikusi premjerės kėdę į Vyriausybę atskubėjo ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė. Ji teigė, kad į SADM grįžo tarsi į namus.
„Mane pasitiko daugybė šypsenų ir šiltų tokių apkabinimų. Žinokite, tas jausmas toks, atrodo, lyg metų nebūtų ir aš lyg tęsiu tą patį darbą, kokį ir pradėjau. Atėjau kaip pas save namo. Žmonės išeina iš kabinetų, šypsosi, pasikeičiame dabar įvairiais darbais. Tai labai gera atmosfera ir jaučiuosi puikiai“, – žurnalistams sakė ji.
I. Ruginienė iki antradienio, kai prisiekė XXI-oji Vyriausybė, laikinai ėjo ministrės pirmininkės pareigas. Tiesa, ji nurodė, kad premjero rezidenciją paliko kiek anksčiau – praėjusį savaitgalį.
„Sekmadienį jau miegojau namuose. Nuostabus jausmas. Aš taip myliu savo namus. Ir šeima irgi visa atsigavusi, nes namai yra namai, o mes esame labai prieraišūs prie savo vietos“, – kalbėjo I. Ruginienė.
4 Vyriausybės nariams – naujajam finansų ministrui Taurimui Valiui, aplinkos ministrei Ievai Andriulaitytei, vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui bei kultūros ministrui L. Alsiui – trečiadienio posėdis bus pirmasis.
Kaip rašė Lrytas, antradienį Seimas patvirtino XXI-osios Vyriausybės programą. Šiuo dokumentu naujasis Ministrų kabinetas įsipareigojo skirti dėmesį gynybos stiprinimui, demografinės krizės valdymui, ekonominės ir socialinės padėties gerinimui.
Vienu iš veiklos prioritetų įvardijama ir užsienio politika. M. Sinkevičiaus Vyriausybė žada normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Taip pat numatoma toliau spausti Minsko režimą ir didinti izoliaciją, jei Baltarusija rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš ES ar Ukrainą.
Opozicija ir dalis teisininkų abejoja Vyriausybės teisėtumu
Tiesa, Vyriausybės startą gali apkartinti opozicijos planai kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT). Norima paprašyti išaiškinimo, ar M. Sinkevičiaus Vyriausybė – teisėta.
Dalis teisininkų ir opozicijos atstovų pastebi, jog XXI-osios Vyriausybės programa buvo registruota keliomis dienomis anksčiau, nei prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą ir paskyrė naujojo kabineto narius.
Programa registruota liepos 3 d., o prezidento dekretas – liepos 7 d.
„Yra akivaizdus teisinis nesusipratimas, nes programa buvo registruota anksčiau, nei buvo pati Vyriausybės sudėtis patvirtina dekretu“, – antradienį Seime sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Iš tiesų problema yra didesnė, nei atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Jūs gerai atkreipkite dėmesį, jau ir viešai ne kartą buvo ir profesoriaus Kūrio paminėta – problema bus. Konstitucinis Teismas tikrai išnagrinės ir ne teigiamai“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo „aušrietis“ Raimondas Šukys.
Pagrindo kreiptis į KT mato ir kai kurie valdantieji – pavyzdžiui, demokratė Agnė Širinskienė.
Savo ruožtu prezidentas interviu naujienų agentūrai BNS sakė, kad problema, apie kurią kalba konstitucinės teisės ekspertai, jam yra žinoma.
„Aš manau, kad geriausia sulaukti teisininkų verdikto. Belieka išreikšti apgailestavimą, kad, tiesą sakant, šioje vietoje liapsusas, kurio galima buvo išvengti, vis dėlto buvo padarytas. Aš dekretą pasirašiau tada, kada maniau, kad reikia pasirašyti, kada buvo suderinti visi klausimai, specialiai to dekreto nemarinavau ir čia turbūt atsakomybę turėtų prisiimti tie, kurie registravo programą Seime“, – BNS sakė šalies vadovas.
Tuo metu patys „socdemai“ beda pirštu į buvusią valdžią – nurodo, kad 2020-aisiais, kai darbą pradėjo Ingridos Šimonytės Vyriausybė, situacija buvo analogiška: pirmiau – Vyriausybės programos projektas, o prezidento dekretas – tik po to.
Lrytas dėl to pasiteiravo Seimo kanceliarijos, kuri nurodė, jog I. Šimonytės Vyriausybės programa bei prezidento dekretas buvo registruoti tą pačią 2020 m. gruodžio 7-ąją. Tačiau programos projektas – anksčiau. Jis Teisės aktų informacinėje sistemoje pasirodė 13.42 val., o prezidento dekretas Teisės aktų registre užregistruotas 15.31 val.
VyriausybėposėdisMindaugas Sinkevičius
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