Paaiškėjo L. Kukuraičio ir K. Budrio komandos: didelių pokyčių neįvyko

Apie tai trečiadienį pranešusi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informavo, kad pereinamuoju laikotarpiu abu viceministrai ir toliau kuruos iki šiol jiems priskirtas sritis.
Visgi suformavus visą politinę komandą, atsakomybės gali būti peržiūrėtos.
„Kol bus suformuota pilna komanda, viceministrai toliau koordinuos anksčiau kuruotas sritis. Vėliau, kai prisijungs visi komandos nariai ir bus aiškus bendras kompetencijų paveikslas, neatmetu galimybės kuruojamas sritis peržiūrėti, tikslinti, papildyti“, – pranešime cituojamas L. Kukuraitis.
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Anot ministerijos, viceministras S. Krunkaitis ir toliau bus atsakingas už sveikatos apsaugos sistemos atsparumo ekstremaliosioms situacijoms, ypatingiems civiliniams įvykiams, hibridinėms ir karinėms grėsmėms stiprinimą.
Tuo metu D. Naumovas tęs darbą farmacijos politikos, sveikatos priežiūros inovacijų diegimo ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai koordinavimo sveikatos srityje.
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K. Budrio komandoje toliau dirbs S. Mitkus, V. Verbickas, kanclere liks A. Stakėnienė
Užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio komandoje viceministrais dirbti liks Sigitas Mitkus ir Vidmantas Verbickas, o kanclerės pareigas toliau eis Aistė Stakėnienė.
Tą Eltai trečiadienio vakarą patvirtino K. Budrio atstovė spaudai Kristina Belikova.
Prie viceministrų komandos taip pat turėtų prisijungti buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog ministro komandoje pareigų nebetęs viceministrė Audra Plepytė. Anot K. Budrio atstovės, į šią poziciją bus deleguojamas naujas viceministras.
Į viceministrės pareigas A. Plepytė buvo paskirta 2025 m. liepą. Ji buvo atsakinga už tarptautinę saugumo politiką, Vokietijos brigados dislokavimą Lietuvoje, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir valstybės sienos stiprinimo klausimus. Taip pat – transatlantinį bendradarbiavimą, Rytų kaimynystės politiką, santykius su Rytų Europos, Pietų Kaukazo ir Vidurinės Azijos šalimis.
Be to, ji kuravo Lietuvos strateginės partnerystės su Ukraina, atsakomybės už karo ir agresijos nusikaltimus procesus, pagrobtų vaikų grąžinimo ir įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimus, rūpinosi Lietuvos dalyvavimu Jungtinėse tautose (JT), Europos Taryboje, kituose daugiašaliuose formatuose.
Užsienio reikalų ministras K. Budrys antradienį teigė, kad jo komandos formavimo procesas dar nėra baigtas, tačiau galutiniai sprendimai esą priklausys jam.
Seime prisiekė naujoji Vyriausybė
ELTA primena, kad antradienį Seime prisiekė naujoji – XXI-oji – socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė bei visi jos ministrai.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – L. Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.