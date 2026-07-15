Prokuratūra prašo iš šešių savivaldybių tarybos narių priteisti per 63 tūkst. eurų

Kauno, Šiaulių ir Panevėžio prokurorai kreipėsi į teismus dėl galimo nepagrįsto praturtėjimo.
Prokuratūros teigimu, didžiausios sumos prašoma išieškoti iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Vyto Bujanausko – beveik 14,2 tūkst. eurų.
Išanalizavus surinktą informaciją apie V. Bujanausko pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos nario išlaidų kompensavimo, nustatyta, kad politikui už kuro išlaidas buvo kompensuoti 14 tūkst. 443 eurai. Nustatyta, kad už šią sumą tarybos narys įsigijo 11 tūkst. 675 litrus degalų (dyzelino ir benzino).
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Be to, atlikto tyrimo duomenimis, karantino laikotarpiais, kai buvo draudžiami žmonių susibūrimai, V. Bujanauskui už kuro įsigijimo išlaidas buvo kompensuoti 3 tūkst. 865 eurai.
Iš Marijampolės savivaldybės tarybos nario Pauliaus Marozo prašoma priteisti daugiau nei 12,3 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2020–2023 metų kadenciją P. Marozui iš Marijampolės savivaldybės biudžeto buvo kompensuotos daugiau nei 15,6 tūkst. eurų išlaidos, kaip susijusios su tarybos nario veikla.
Per kadenciją politikas teikė įvairius čekius, susijusius su išlaidomis automobilio priežiūra, degalams, draudimui. Nustatyta, kad P. Marozas per kadenciją įsigijo kuro už daugiau nei 8,6 tūkst. eurų, o su įsigytu tokiu degalų kiekiu būtų galima įveikti 85 tūkst. 891 km atstumą.
Iš dar vieno Marijampolės savivaldybės politiko, tarybos nario Algirdo Brazio siekiama išieškoti daugiau nei 9,7 tūkst. eurų.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 m. kadenciją A. Brazys teikė ataskaitas dėl 16 tūkst. 174 eurų kompensavimo. Didžioji dalis kompensavimui teiktų ataskaitų sudarė išlaidos degalams, likusi dalis – išlaidos už mobiliojo ryšio ir interneto paslaugas, draudimą.
Daugiau nei 11,6 tūkst. eurų Kauno apygardos prokuratūros prokurorė prašo išieškoti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Drunienės.
Tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją šiai politikei iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto buvo kompensuoti 11 tūkst. 684 eurai, kurių didžioji dalis sudarė transporto išlaidos. Šiai politikei buvo išmokėta kompensacija už beveik 8 tūkst. 500 litrus degalų, o su tokiu kuro kiekiu buvo galima įveikti 73 tūkst. 471 kilometro atstumą. Už karantino laikotarpiais panaudotus degalus J. Drunienei buvo kompensuoti 2,7 tūkst. eurų.
Į teismą kreiptasi ir dėl buvusio Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Jacevičiaus. Iš jo prašoma teismo išieškoti daugiau nei 8 tūkst. eurų.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją šiam politikui iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto buvo kompensuoti 9 tūkst. 473 eurai. Kadencijos laikotarpiu A. Jacevičius teikė įvairius čekius, susijusius su automobilio remontu, priežiūra ir degalų įsigijimu. Tyrimo metu nustatyta, kad politikas už degalus atsiskaitė 23 skirtingomis mokėjimo kortelėmis, o kompensacijai teikė kvitus už benzino, dujų ir dyzelino įsigijimą, nors jo naudojamas automobilis buvo varomas tik dyzelinu.
Taip pat, anot prokuratūros, buvo nepagrįstai kompensuotos ir išlaidos, patirtos dar netapus 2019–2023 m. kadencijos tarybos nariu.
Tuo metu Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narės Linos Meilutės-Datkūnienės praturtėjimo. Iš šios politikės prašoma priteisti daugiau nei 6,6 tūkst. eurų.
Išanalizavus surinktą informaciją apie L. Meilutės-Datkūnienės pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos narės patirtų išlaidų kompensavimo, nustatyta, kad politikei už kurą buvo kompensuoti 8 tūkst. 799 eurai. Atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją politikė pateikė mokėjimo kvitus tiek už dyzelino, tiek už benzino įsigijimą. Buvo fiksuoti atvejai, kai degalai įsigyti už Rokiškio rajono savivaldybės ribų, kuras buvo pilamas kelis kartus tą pačią dieną.
Be to, nurodoma, kad politikė karantino laikotarpiais patyrė kuro išlaidų už beveik 700 eurų, nors tuo laikotarpiu judėjimas buvo draudžiamas.
Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai apylinkių teismams, birželio 30 dienos duomenimis, yra pateikę 205 civilinius ieškinius bendrai daugiau nei 2 mln. 209 tūkst. eurų sumai.
Taip pat pažymėtina, kad į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 2 mln. 104 tūkst. eurų.
Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 30-ies savivaldybių biudžetus.
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