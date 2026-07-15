R. Kaunas apie galimas Rusijos kinetines atakas regione: grėsmės šiuo metu nėra, bet agresija auga

„Pirmiausia turiu patikslinti, kad mūsų žvalgybos tikrai dirba ir nematome rusų pajėgų kaupimo mūsų pasienyje. Konvencinės grėsmės šiuo metu nėra“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams kalbėjo R. Kaunas.
„Tačiau yra įvairios provokacijos, „netikros vėliavos“ kampanijos, tai tokios galimybės auga, ir mūsų žvalgyba indikuoja apie didėjantį Rusijos agresyvų elgesį“ – nurodė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
Kaip skelbta, apie galimas Rusijos kinetines operacijas regione pranešęs prezidentas G. Nausėda pažymėjo, kad, jo nuomone, Ukrainą užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais.
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Be to, šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybę, šalis sulauktų griežto Aljanso atsako.
Surengė karines pratybas prie Estijos sienos
Kaip skelbta, Estijos visuomeninis transliuotojas ERR praėjusią savaitę pranešė, kad Rusija pirmą kartą surengė šaudymo pratybas Peipaus ežere netoli Estijos rytinės sienos, apie tai iš anksto nepranešusi šios šalies valdžios institucijoms.
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Pratybos Rusijos pusėje vyko ketvirtadienį, liepos 9 d., o Policijos ir sienos apsaugos tarnyba teigė, kad apie jas nebuvo įspėta iš anksto.
ELTA primena, kad birželį Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas sakė, kad stiprinama tiltų, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgų apsauga. Vėliau jis teigė, kad ne tik sustiprinta kritinių objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus prieš mus.
Anot VRM, sustiprintą strateginių objektų fizinę apsaugą užtikrins Viešojo saugumo tarnyba (VST), o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
Be to, liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis „The Telegraph“ pranešė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis dienraščiui sakė šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau, kadangi ji paskelbta patikimame laikraštyje, „tikėtina, kad ji yra teisinga“.
R. Sikorskis kreipėsi į Maskvą, pareikšdamas, kad Varšuva žino, jog jie „kažką ruošia, kaip ir prieš invaziją į Ukrainą“.
Robertas KaunasGitanas NausėdaRusija
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