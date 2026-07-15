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V. Benkunskas ragina Seimą kuo greičiau priimti migracijos sistemos griežtinimo pataisas

2026 m. liepos 15 d. 13:25
Antradienį Seimui po pateikimo pritarus prezidento Gitano Nausėdos inicijuotoms migracijos politiką griežtinančioms pataisoms, palaikymą šiai idėjai reiškia ir sostinės meras Valdas Benkunskas, kuris ragina parlamentą kuo greičiau priimti reformą.
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„Žengtas svarbus teisinis žingsnis į reikiamą pusę. Labai linkiu Seimui kuo greičiau galutinai priimti šią migracijos reformą. Tikiu, jog atsiradus pareigai išmokti lietuvių kalbą, natūraliai stiprės visa kalbos mokymosi ekosistema – didės tiek paklausa, tiek pasiūla. O kalba, visomis prasmėmis, yra pirmasis raktas į sėkmingą kultūrinį ir socialinį tarpusavio sugyvenimą“, – savivaldybės išplatintame pranešime cituojamas V. Benkunskas.
Vilniaus miesto meras taip pat teigia esantis dėkingas G. Nausėdai, kad pastarasis skyrė laiko šiam klausimui.
Kaip skelbė ELTA, antradienį Seimas po pateikimo pritarė prezidento G. Nausėdos siūlymui, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, pagal kurį migrantai būtų priimami į Lietuvą dirbti dvejiems metams, po kurių privalėtų palikti šalį bent 6 mėnesiams.
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Teigiama, jog šis modelis papildytų šiuo metu taikomą ilgalaikės imigracijos tvarką, tačiau metinė imigracijos kvota bendrai pagal abu modelius nebūtų didinama.
Prezidento Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir lydinčiųjų keitimo projektui pateikimo stadijoje pritarė 58 parlamentarai, susilaikė – 4, o prieš buvo vienas.
Kaip anksčiau skelbė Prezidentūra, siūlomas terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir pan. ne ilgesniam nei 2 metų terminui.
Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatoma spartesnė tokių užsieniečių atvykimo, prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų – tikrinimas truktų 28 dienas.
Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi.
Šių metų gegužės pradžioje sostinės Katedros aikštėje V. Benkunskas rinko gyventojų parašus dėl imigracijos politikos Lietuvoje stiprinimo. Savivaldybės siūloma programa numato, kad laikiną leidimą gyventi šalyje galėtų pratęsti tik tie užsieniečiai, kurių lietuvių kalbos žinios siekia A2 lygį.
Gitanas NausėdaValdas BenkunskasVilnius
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