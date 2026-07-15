V. Sinkevičius nebijo opozicijos kreipimosi į KT dėl Vyriausybės teisėtumo: poveikio darbui neturės

„Sulaukime Konstitucinio Teismo išaiškinimo ir tai bus aiškumas, nes, tiesą sakant, ne pirmas kartas, kai tie procesai panašiai vyksta. Ar tai turi kažkokį lemiamą poveikį pačiam Vyriausybės darbui? Aš nesu tikras. Be jokios abejonės, Konstitucijos reikia laikytis, aš nenoriu sumenkinti. Bet manau sulaukime išaiškinimo ir tuomet atitinkamai bus priimti sprendimai“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė V. Sinkevičius.
„Aš asmeniškai nebijau to kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Aš manau, kad sveika yra tą padaryti ir užtikrinti, kad įstatymai, o ypatingai Vyriausybės tvirtinimas, būtų Konstitucijos rėmuose“, – aiškino jis.
Opozicija mano, kad M. Sinkevičiaus Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų – anksčiau, nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas.
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Pats premjeras teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas taip pat svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
Kaip skelbta, diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
ELTA primena, kad Vyriausybė pasikeitė socialdemokratams performavus valdančiąją koaliciją ir joje atsisakius bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
VyriausybėKonstitucinis TeismasVirginijus Sinkevičius
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