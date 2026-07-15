V. Sinkevičius nemano, kad ministras T. Valys yra kosmonautas: lyg ir nėra ėjęs jokių atrankų

„Nesu tikras, manau, kad ne. Ir, šiaip, žinant tą jo profesinį kelią, lyg ir nėra ėjęs jokių atrankų“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius.
„Bet aš atsimenu, kad praeitą kadenciją buvo pradėtas tas kelias, kur ir Lietuva dabar yra atrankos dalimi, ir lietuviai gali atsirinkti, tapti kosmonautais, astronautais – nežinau, koks šiuo atveju tikslesnis žodis“, – kalbėjo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.
Vis dėlto, anot jo, kiekvienas su Seimo frakcijomis einantis susitikti parlamentaras privalo būti pasiruošęs atsakyti į jam užduodamus klausimus.
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„Šiuo atveju, susitinkant su opozicija tu turi būti pasiruošęs. Elementari higiena – t. y. elementari pagarba Seimo nariams ir nesvarbu, į kurią tu frakciją eini“, – sakė V. Sinkevičius.
„Tik tas geras pasirengimas ir gebėjimas atsakyti į klausimus tau gali padėti, sakykime, atsimušti ir nesusierzinti. Tai šiuo atveju aš tikrai noriu palinkėti kiekvienam ministrui būti mažiau įsitempusiam, o tvirti atsakymai jiems padės išvengti tos įtampos“, – akcentavo politikas.
Praėjusią savaitę naujienų portalui „Delfi“ parlamento Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas T. Valiui pažėrė kritikos ir pavadino ji „kosmonautu“.
Į kritiką sureagavęs T. Valys vėliau žurnalistams sakė, jog sulaukti tokių epitetų yra nemalonu, tačiau pabrėžė, esą būtų gerai žinoti, kurioje vietoje esi kosmonautas, net jei ir toks esi.
Diskusijų dėl būsimo ministro kompetencijų viešųjų finansų srityje kilo po praėjusios savaitės jo susitikimo su konservatorių frakcija.
Tuomet atsakydamas į klausimus parlamentarams T. Valys teigė, kad jaučiasi egzaminuojamas, po posėdžio taip pat kalbėjo, kad niekam neleidžia savęs žeminti. Konservatoriai teigė, kad būsimas ministras atėjo nepasiruošęs.
Anot T. Valio, sudėtinga atsakant į vieną klausimą apimti daugybę temų, tačiau pridūrė, kad būdamas ministru sieks užtikrinti ekonomikos augimą ir išlaikyti fiskalinę drausmę, valdyti infliacinius procesus.
Viešai skelbiama, jog T. Valys yra baigęs bakalaurą Vilniaus universiteto (VU) Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (TSPMI), turi teisės ir valdymo magistrą Mykolo Riomerio universitete, verslo vadybos ir administravimo – VU, dabar siekia socialinių mokslų daktaro laipsnio Vilnius TECH – Gedimino technikos universitete.
Ministras taip pat ne vienus metus dirbo versle.
Seime prisiekė XXI Vyriausybė
ELTA primena, kad antradienį Seime prisiekė naujoji – XXI-oji – socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė bei visi jos ministrai.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Finansų ministro pareigas eis Taurimas Valys, aplinkos – Ieva Andriulaitytė, kultūros – Lukas Alsys, vidaus reikalų – Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Taurimas ValysVirginijus Sinkevičius
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