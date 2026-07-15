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VSAT: per parą pasienyje su Baltarusija apgręžti du neteisėti migrantai

2026 m. liepos 15 d. 07:48
Lietuvos pasienyje su Baltarusija antradienį apgręžti du neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
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Tuo metu su neteisėtos migracijos banga susiduriantys Latvijos pasieniečiai į šalį neįleido 137 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį fiksuotas vienas toks asmuo.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 903.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
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