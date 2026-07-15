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Žiniasklaida: D. Kuolys tapo M. Sinkevičiaus patarėju kultūrai

2026 m. liepos 15 d. 19:03
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėju kultūrai pradėjo dirbti kultūros istorikas, politikas bei pirmasis nepriklausomos Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys, skelbia naujienų portalas „15 min“.
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Tai naujienų portalui patvirtino pats D. Kuolys.
„Taip, kvietimą gavau seniai, svarsčiau ir neseniai tą kvietimą priėmiau –aš dirbsiu patarėju kultūros klausimais dalimi etato“, – portalui sakė D. Kuolys.
D. Kuolys 1990–1992 metais ėjo pirmojo kultūros ir švietimo ministro pareigas Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, jis dirbo keturiose tuo metu besikeitusiose Vyriausybėse.
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Anksčiau jis dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos direktoriaus pavaduotoju, vadovavo Pilietinės visuomenės institutui, buvo tuometinio prezidento Valdo Adamkaus patarėju, 2015–2019 dirbo Vilniaus miesto savivaldybės taryboje.
Dabar jis sako liksiantis dirbti ir Vilniaus universitete, kur yra Filologijos fakulteto docentas.
Jis taip pat yra 2012-aisiais įkurtos partijos „Lietuvos sąrašas“ vienas steigėjų, buvo jos vadovas.
Mindaugas SinkevičiusDarius KuolysVyriausybė
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