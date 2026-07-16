ELTA glaustai: VRK panaikino Marijampolės mero įgaliojimus, pradėtas ikiteisminis tyrimas po išpuolio prieš paauglę

Be to, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Iranas atsakydamas atakavo su JAV susijusius objektus Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus. VRK sprendimą dėl socialdemokrato priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus jį kaltu „čekiukų“ baudžiamojoje byloje. P. Isoda praėjusią savaitę buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkst. eurų bauda. Ją nuteistasis turės sumokėti per 2 mėnesius. Teismo nuosprendžiu merui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Socialdemokratas su teismo sprendimu nesutinka, žada jį skųsti aukštesnės instancijos teismui. Nutrūkus P. Isodos mero įgaliojimams, savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą.
Po M. Fedorovo atleidimo – protestai ir V. Zelenskio siūlymas: buvęs gynybos ministras jo nepriėmė
Po Marijampolėje įvykdyto paauglės išpuolio prieš kitą merginą prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Prokuratūros duomenimis, nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui Gitanui Nausėdai kreipimąsi, kuriuo prašo vetuoti antradienį Seime priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kartelės atsisakymo. Anot kreipimąsi pasirašiusių organizacijų, minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę ne tik dalies vaikų ateičiai, bet ir visos valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui.
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Šią savaitę parlamente priimtu pakeitimu atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra, gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos PUPP teigiamą balą. Taip pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti neįrodžius, kad mokinys turi bazinius skaitymo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Organizacijos akcentuoja, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Priimtas įstatymo pakeitimas esą nė vienos iš šių priemonių nenumato.
Viešojoje erdvėje kilus klausimams, kodėl prieš dešimtmetį premjero Mindaugo Sinkevičiaus apsiginta daktaro disertacija nebuvo įkelta į specialią duomenų bazę, jis pasirašė sutartį dėl mokslo darbo viešinimo Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABA). M. Sinkevičius disertaciją ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgynė 2015 m. Kaip nurodė ISM, visi doktorantai per dvi savaites vieną apgintos disertacijos egzempliorių pateikia Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, taip pat mokslinį darbą paskelbia Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje (ETD). Atlikus vidinį patikrinimą, nustatyta, kad penkios disertacijos, taip pat ir M. Sinkevičiaus, nebuvo įkeltos į ETD sistemą.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako siūlysiantis Vyriausybei atsisakyti Maisto tarybos, nes, jo vertinimu, per metus jos veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Anot ministro, steigiant Maisto tarybą buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti tarybai esą nepavyko. Pasak K. Mažeikos, vietoje dabartinės tarybos būtų siūloma grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio, kai konkrečiais klausimais būtų konsultuojamasi su mokslo, verslo ir socialinių partnerių atstovais. Jo teigimu, siekiant didesnio poveikio maisto kainoms, dalį iki šiol Maisto tarybos nagrinėtų funkcijų reikėtų patikėti Konkurencijos tarybai. Maisto taryba buvo suformuota 2025 m. vasarį, kai Vyriausybei dar vadovavo ekspremjeras Gintautas Paluckas. Taryba nuo pat pradžių turėjo rūpintis maisto kainų skaidrumu, sveikesne visuomenės mityba ir stebėti importo konkurenciją su vietos produkcija.
Lietuvos verslo inovacijų skatinimo sistema turi daug finansavimo priemonių, tačiau jos neveikia kaip vientisa grandinė nuo idėjos iki produkto rinkoje, o dalis inovacijoms skirtų lėšų lieka nepanaudota, skelbia sistemos auditą atlikusi Valstybės kontrolė (VK). Vertinimą atlikusi institucija skelbia, kad kad 2022–2025 metų verslo inovacijoms skatinti buvo numatyta daugiau kaip 3 mlrd. eurų, tačiau panaudota tik apie pusė šios sumos – 1,5 mlrd. eurų. Auditorių vertinimu, viena pagrindinių problemų – finansavimo priemonės dažnai kuriamos neįvertinus realaus verslo poreikio. Iš 174 audituotu laikotarpiu taikytų inovacijų skatinimo priemonių tik šešios buvo aiškiai pagrįstos duomenimis apie įmonių poreikius.
Pasak Irenos Segalovičienės, šiandien ne visada galima atsakyti, kokį rezultatą davė valstybės investicijos, todėl būtina daugiau dėmesio skirti ne procesui, o realiam poveikiui ekonomikai. Auditas taip pat atskleidė, kad Lietuvos inovacijų finansavimas stipriai priklauso nuo Europos Sąjungos (ES) lėšų. ES fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano finansavimas audituotu 2022–2025 m. laikotarpiu sudarė apie 70 proc. visų inovacijoms skirtų lėšų – daugiau kaip 2,1 mlrd. eurų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas tuo metu sakė, kad auditas patvirtino tai, kas buvo aišku anksčiau – jog Lietuvos inovacijų sistemai reikia nuoseklių pokyčių.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Ukrainos Aukščiausioji Rada paskyrė Serhijų Koreckį naujuoju šalies ministru pirmininku. S. Koreckis tampa ketvirtuoju premjeru šaliai vadovaujant Volodymyrui Zelenskiui, poste pakeisdamas Juliją Svyrydenko, kuri vyriausybės vadovės pareigas ėjo šiek tiek mažiau nei metus. 48-erių S. Koreckis yra verslininkas, sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje. Prieš paskyrimą premjeru jis ėjo Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės „Naftogaz“ generalinio direktoriaus pareigas.
JAV surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Iranas atsakydamas atakavo su JAV susijusius objektus Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Vašingtonas teigia šiomis kelias dienas iš eilės vykstančiomis atakomis siekiantis apriboti Teherano galimybes kelti grėsmę laivybai Hormuzo sąsiauryje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jis pagrasino, kad antraip kitą savaitę bus sunaikintos visos elektrinės ir tiltai. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimus keliuose miestuose, įskaitant Bandare Abasą, Raską ir Čabacharą. Ankstesniuose pranešimuose taip pat buvo minimi sprogimai aplink pietines vietoves, įskaitant Kešmą ir Bandare Chomeinį, o vėliau skelbta, kad nauji JAV smūgiai buvo nukreipti į Bušehrą, kuriame įsikūrusi Irano vienintelė civilinė atominė elektrinė. Iranas vėliau perspėjo, kad jeigu JAV kariuomenė pataikys į šalies energetikos infrastruktūrą, jo remiami Jemeno hučiai blokuos laivybą Raudonąja jūra.
Ketvirtadienio rytą keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Mychailo Fedorovo atleidimą. Apie pasitraukimą M. Fedorovas paskelbė trečiadienio vakarą. Oficiali šio sprendimo priežastis nebuvo nurodyta. Vos prieš pusmetį gynybos ministerijos vadovu paskirtas M. Fedorovas šalyje užsitarnavo modernizuotojo, bandžiusio pertvarkyti penktus metus vykstančio karo nualintą Ukrainos kariuomenę, reputaciją. Naujienų agentūros AFP žurnalistai Kyjive matė daugiau kaip 1 tūkst. centrinėje aikštėje susirinkusių žmonių, giedančių Ukrainos himną, mojuojančių Ukrainos ir Europos Sąjungos vėliavomis bei skanduojančių „gėda“ ir „grąžinkite Fedorovą“. Vietos žiniasklaida pranešė apie protestus keliuose kituose miestuose, įskaitant Lvivą, Odesą ir Dniprą. Protestuotojai jo atleidimą laiko Ukrainos karinėje vadovybėje vykusių vidinių M. Fedorovo ir vyriausiojo vado Oleksandro Syrskio kovų pasekme.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)Marijampolės savivaldybėPovilas Isoda
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