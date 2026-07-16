I. Ruginienė apie išpuolį Marijampolėje: vaikai mokosi iš suaugusiųjų, todėl pagarbą turime rodyti patys

„Kiekvienas smurto prieš vaiką atvejis sukrečia ir yra netoleruotinas. Pirmiausia galvoju apie nukentėjusią mergaitę ir jos šeimą, bet taip pat apie tai, kodėl tokios situacijos apskritai įvyksta“, – raštu Eltai perduotame komentare teigė I. Ruginienė.
Pasak ministrės, šiame konkrečiame atvejyje pagalba abiem nepilnametėms buvo organizuota nedelsiant.
„Jau šiandien su nukentėjusiąja ir jos mama dirbo specialistai, jai užtikrintas psichologinės pagalbos tęstinumas, o psichologinė pagalba skubiai organizuota ir smurtavusiai nepilnametei. Taip pat bus iš naujo vertinamos abiejų vaikų situacijos ir sprendžiama dėl tolesnės pagalbos šeimoms“, – pažymėjo ji.
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Vis dėlto, anot I. Ruginienės, vien pagalbos organizavimo po tokių įvykių nepakanka.
„Turime dar daugiau dėmesio skirti prevencijai – emociniam ugdymui, patyčių prevencijai mokyklose, psichologinės pagalbos prieinamumui ir ankstyvam problemų pastebėjimui. Labai svarbu, kad šeimos neliktų vienos su sunkumais ir kreiptųsi pagalbos kuo anksčiau. Kuo anksčiau pastebime problemas ir suteikiame pagalbą vaikui bei jo artimiesiems, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią skaudžioms situacijoms ateityje“, – akcentavo ministrė.
Ji taip pat pabrėžė, kad atsakomybė už pagarbios aplinkos kūrimą tenka ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems.
„Vaikai mokosi iš mūsų visų – šeimos, mokyklos ir visuomenės. Todėl pirmiausia mes, suaugusieji, turime savo pavyzdžiu rodyti pagarbų bendravimą. Tai galioja visiems – tėvams, mokytojams, viešiems asmenims ir politikams. Vien kalbėti vaikams apie pagarbą neužtenka, jie kasdien mato, kaip elgiamės mes. Jei norime mažiau patyčių ir smurto tarp vaikų, turime daugiau pagarbos vieni kitiems rodyti ir patys. Tik taip žingsnis po žingsnio galime kurti saugesnę aplinką mūsų vaikams“, – teigė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad ketvirtadienį prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduoti keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Inga RuginienėministrėSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
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