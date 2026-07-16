Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienė apie išpuolį Marijampolėje: vaikai mokosi iš suaugusiųjų, todėl pagarbą turime rodyti patys

2026 m. liepos 16 d. 16:25
Komentuodama Marijampolės Poezijos parke įvykusį išpuolį, kai paauglė sumušė kitą mergaitę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vien reaguoti į tokius incidentus neužtenka – būtina stiprinti prevenciją, užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą ir daugiau dėmesio skirti emociniam ugdymui.
Daugiau nuotraukų (3)
„Kiekvienas smurto prieš vaiką atvejis sukrečia ir yra netoleruotinas. Pirmiausia galvoju apie nukentėjusią mergaitę ir jos šeimą, bet taip pat apie tai, kodėl tokios situacijos apskritai įvyksta“, – raštu Eltai perduotame komentare teigė I. Ruginienė.
Pasak ministrės, šiame konkrečiame atvejyje pagalba abiem nepilnametėms buvo organizuota nedelsiant.
„Jau šiandien su nukentėjusiąja ir jos mama dirbo specialistai, jai užtikrintas psichologinės pagalbos tęstinumas, o psichologinė pagalba skubiai organizuota ir smurtavusiai nepilnametei. Taip pat bus iš naujo vertinamos abiejų vaikų situacijos ir sprendžiama dėl tolesnės pagalbos šeimoms“, – pažymėjo ji.
Susiję straipsniai
Marijampolėje – filmuojami nepilnamečių smūgiai mergaitei: policija sureagavo į įrašą

Marijampolėje – filmuojami nepilnamečių smūgiai mergaitei: policija sureagavo į įrašą (1)

Aiškėja naujos detalės apie išpuolį prieš mergaitę Marijampolėje: prabilo prokurorė

Aiškėja naujos detalės apie išpuolį prieš mergaitę Marijampolėje: prabilo prokurorė (8)

Po paauglės sumušimo – Marijampolės savivaldybės reakcija: prabilo apie tėvų atsakomybę

Po paauglės sumušimo – Marijampolės savivaldybės reakcija: prabilo apie tėvų atsakomybę

Vis dėlto, anot I. Ruginienės, vien pagalbos organizavimo po tokių įvykių nepakanka.
„Turime dar daugiau dėmesio skirti prevencijai – emociniam ugdymui, patyčių prevencijai mokyklose, psichologinės pagalbos prieinamumui ir ankstyvam problemų pastebėjimui. Labai svarbu, kad šeimos neliktų vienos su sunkumais ir kreiptųsi pagalbos kuo anksčiau. Kuo anksčiau pastebime problemas ir suteikiame pagalbą vaikui bei jo artimiesiems, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią skaudžioms situacijoms ateityje“, – akcentavo ministrė.
Ji taip pat pabrėžė, kad atsakomybė už pagarbios aplinkos kūrimą tenka ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems.
„Vaikai mokosi iš mūsų visų – šeimos, mokyklos ir visuomenės. Todėl pirmiausia mes, suaugusieji, turime savo pavyzdžiu rodyti pagarbų bendravimą. Tai galioja visiems – tėvams, mokytojams, viešiems asmenims ir politikams. Vien kalbėti vaikams apie pagarbą neužtenka, jie kasdien mato, kaip elgiamės mes. Jei norime mažiau patyčių ir smurto tarp vaikų, turime daugiau pagarbos vieni kitiems rodyti ir patys. Tik taip žingsnis po žingsnio galime kurti saugesnę aplinką mūsų vaikams“, – teigė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad ketvirtadienį prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduoti keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Inga RuginienėministrėSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.