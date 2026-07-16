Kilus klausimų dėl M. Sinkevičiaus disertacijos, jis pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo

„Premjero M. Sinkevičiaus disertacija buvo parašyta, viešai ginama ir apginta. Darbas buvo ir yra viešai prieinamas Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas susisiekė su M. Sinkevičiumi, informavo pastebėję, kad darbas neįkeltas eLABA. Premjeras pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo ir eLABA sistemoje“, – Eltai trečiadienį nurodė M. Sinkevičiaus atstovas spaudai Gedas Salyga.
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus disertacijos ir jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemą.
Kaip nurodė ISM, pagal tuo metu galiojusį reglamentą visi doktorantai per dvi savaites vieną apgintos disertacijos egzempliorių pateikia Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir disertaciją paskelbia Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje (ETD).
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„Universitetas, gavęs užklausas, atliko vidinį patikrinimą. Jo metu nustatėme, kad penkios seniau apgintos disertacijos nebuvo įkeltos į ETD sistemą, nors pagal tuo metu galiojusią tvarką turėjo būti. Nedelsdami susisiekėme su jų autoriais, įskaitant M. Sinkevičių“, – nurodoma viešai išplatintame universiteto pareiškime.
Pirmasis apie tai pranešė naujienų portalas „Delfi“.
ELTA primena, kad baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją M. Sinkevičius įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijas jis toliau tęsė ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, kur 2009-aisiais įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 m. – apgynė daktaro disertaciją.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Premjeras
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