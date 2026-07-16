Lietuvos žmonės jau 1000 kartų tarė „Ačiū, Prezidente“!

Per pastarąsias savaites iniciatyvoje dalyvavo įvairaus amžiaus žmonės iš Lietuvos ir užsienio. Jie dalijosi asmeniniais prisiminimais, istorijomis ir padėkos žodžiais Prezidentui, kurio veikla daugeliui siejasi su atsakinga lyderyste, pagarba demokratinėms vertybėms ir tarnyste valstybei.
1000 padėkų – tai ne tik simbolinis skaičius. Tai liudijimas, kad Prezidento Valdo Adamkaus darbai ir šiandien išlieka svarbūs žmonėms, o jo puoselėtos vertybės vienija skirtingas kartas. Visos iniciatyvos metu surinktos padėkos bus perduotos Prezidentui Valdui Adamkui jo 100-ojo gimtadienio proga.
Lrytas kviečia prisijungti ir tuos, kurie savo padėkos dar nespėjo parašyti. Kiekvienas nuoširdus prisiminimas ar padėkos žodis papildys bendrą sveikinimą Prezidentui ir taps šios išskirtinės sukakties dalimi.
Prezidentas Valdas Adamkus yra viena ryškiausių šiuolaikinės Lietuvos asmenybių, du kartus ėjęs šalies vadovo pareigas ir reikšmingai prisidėjęs prie Lietuvos euroatlantinės integracijos bei demokratinės valstybės stiprinimo. Artėjantis 100-asis gimtadienis – proga ne tik prisiminti jo nuopelnus, bet ir išreikšti asmeninį dėkingumą.
Padėkomis ir prisiminimais galite pasidalyti platformoje AČIŪ PREZIDENTE.