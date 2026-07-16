M. Sinkevičius apie jo žemės sklypus: viskas yra vieša ir deklaruota

„Aš neatmetu – įvairūs procesai gali įvykti pakeliui, bet būtų dar įdomiau, jeigu aš staiga prieš tapdamas premjeru pradėčiau kažkokias perleidimo procedūras ar savo šeimos nariams, ar panašiai. Aš noriu pasakyti vieną esminį dalyką visose šitose istorijose, kurios jau aprašytos, apdainuotos ir turbūt ne vieną kartą, ir kartais senienos parodomos kaip naujienos, kad sklypai visuomenei jau yra aprašyti ir žinomi.
Žiniasklaidos atstovams apie juos tikrai nesunku pasidomėti, nes Registrų centro duomenys prieinami ir galima pasižiūrėti, kokį turtą turiu, galima pasižiūrėti, kokius notarinius sandorius esu sudaręs, kokios tos sumos“, – LNK Žinioms teigė M. Sinkevičius.
„Viskas yra vieša, viskas yra deklaruota. Ir, žinoma, galima sakyti, kad būtų gerai, kad turėtume valdžioje asmenis beturčius, bet tada gali kilti kitas klausimas: ar mes tokį lūkestį keliame valstybės vadovams ir asmenims, kurie eina atsakingas pareigas, kad jie būtų beturčiai? Turbūt čia vienas iš pagrindinių kriterijų? Aš tuo abejoju“, – pridūrė jis.
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Apie M. Sinkevičiaus sklypo įsigijimo ir pardavimo aplinkybes skelbė LRT Tyrimų skyrius.
Tyrimo duomenimis, 2024 m. sausį Vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise valdyti Jonavos rajono savivaldybei. Toks Vyriausybės sprendimas buvo priimtas įgyvendinant Nacionalinės žemės tarnybos reformą.
Vienas iš valstybės parduotų sklypų buvo Jonavos centrinėje Jono Basanavičiaus gatvėje.
Kaip skelbiama, šį sklypą Jonavoje M. Sinkevičius, būdamas meru, 2024 m. gegužę iš valstybės įsigijo pasiūlęs tiek pat, kokia buvo pradinė aukciono kaina – už 11,67 tūkst. eurų, jis buvo vienintelis aukciono dalyvis.
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Minėtą sklypą iš mero M. Sinkevičiaus 2025 m. už 55 tūkst. eurų įsigijo Jurbarko bendrovė „Fondatum“. Vienas jos galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo „darbietis“ Viktoras Uspaskichas.
LRT Tyrimų skyriaus teigimu, 38,2 aro sklype, esančiame Jonavos J. Basanavičiaus gatvėje, dabar stovi „Fondatum“ priklausanti automobilių plovykla „Smart Wash“.
Pats M. Sinkevičius tikina, kad sklypą įsigijo kaip eilinis pilietis ir nesikišo į sprendimų priėmimą.
Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės atstovė spaudai Jovita Stanevičiūtė portalui atsakymuose raštu nurodė, kad savivaldybė nepriėmė jokių sprendimų, susijusių su sklypo J. Basanavičiaus gatvėje pardavimu.
Vis dėlto, LRT Tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad sklypas pardavimui pradėtas ruošti 2022 metų pradžioje.
Skelbiama, kad vasario 10 dieną Jonavos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas inicijavo sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, o tai, anot tyrimą atlikusių žurnalistų, buvo pirmas žingsnis parduodant sklypą.
Šią savaitę naujienų portalas „Delfi“ skelbė apie Vilniaus rajone parduodamą M. Sinkevičiaus sklypą. Už jį skelbimų portale buvo prašoma 350 tūkst. eurų. Premjeras šį sklypą pirko 2024 m., tuomet jo vertė siekė maždaug 50 tūkst. eurų.