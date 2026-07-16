M. Sinkevičius kalbėjosi su Vokietijos kancleriu: mūsų valstybių strateginė partnerystė nėra tik deklaracija

„Lietuvos ir Vokietijos santykiai – unikalūs Europoje, stiprinantys abi šalis ir regioną. Nepaprastai vertiname Vokietijos indėlį į Lietuvos ir NATO rytinio flango saugumo užtikrinimą, Vokietijos lyderystę Europoje šiuo saugumo iššūkių laikotarpiu.
Mūsų valstybių strateginė partnerystė nėra tik deklaracija, mūsų solidarumas – tai ne tik žodžiai, o realūs produktyvios partnerystės pavyzdžiai, tokie kaip Vokietijos brigada Lietuvoje. Galiu užtikrinti, kad Vyriausybė ir aš asmeniškai šiam klausimui skirsime prioritetinį dėmesį ir sieksime Lietuvos-Vokietijos santykių pakylėjimo į dar aukštesnį lygį“, – Vyriausybės pranešime spaudai cituojamas premjeras M. Sinkevičius.
Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje 2027 metais, užtikrinant šiai brigadai skirtos infrastruktūros sukūrimą ir suteikiant visą kitą būtiną priimančiosios šalies paramą, taip pat strateginės partnerystės su šia šalimi stiprinimas – XXI Vyriausybės programoje įrašyti įsipareigojimai.
Susiję straipsniai
Ministras pirmininkas M. Sinkevičius jau penktadienį apsilankys Rūdninkų poligone, kuriame itin sparčiai vystoma karinė infrastruktūra, reikalinga Vokietijos brigados dislokavimui.
Pokalbyje su Vokietijos kancleriu taip pat aptarta saugumo padėtis regione, pabrėžta kritinės infrastruktūros ir gynybos pramonės stiprinimo svarba. Taip pat – tolesnė parama Ukrainai ir spaudimas Rusijai, siekiant tvarios ir teisingos taikos Europoje.
Friedrichas MerzasMindaugas SinkevičiusVokietija
Rodyti daugiau žymių