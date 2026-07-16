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M. Sinkevičius sako, jog dar per anksti griežtinti pasienio kontrolę su Latvija: pirmi žingsniai – diplomatiniai

2026 m. liepos 16 d. 18:58
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog dar ne laikas kalbėti apie Lietuvos ir Latvijos pasienio kontrolės griežtinimą. Vis tik nelegalios migracijos problemą politikas tikino akcentavęs susitikime su Latvijos prezidentu bei ministrais.
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„Problema auganti, mes Latvijos pusei tai išsakėme, prašėme atkreipti dėmesį. Jie pasižadėjo į tą situaciją pasižiūrėti rimtai, ir, tikiuosi, kad tie pokyčiai bus“, – LNK žinioms sakė M. Sinkevičius.
„Pirmieji žingsniai – diplomatiniai. Į kraštutinumus – apie pasienio postų atnaujinimą, aš manau, dar per anksti kalbėti“, – akcentavo premjeras.
M. Sinkevičiaus teigimu, Latvijos pasienio tarnybos neturi pakankamai skaitmeninių priemonių sienos stebėsenai. Tai, anot jo, lemia pasikartojančius atvejus, kuomet į mūsų teritoriją iš kaimyninės šalies pusės patenka neteisėti migrantai.
„Panašu, kad tai neveikia galbūt taip, kaip turėtų veikti. Ir tada mes turbūt turime tuos atvejus, kai kertama siena nelegaliai Latvijos pusėje ir nelegalūs migrantai tada juda link Lietuvos“, – nurodė politikas.
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Šią savaitę susitikęs su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, jog vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas kovojant su nelegalia migracija. Jo teigimu, svarbiau stiprinti išorinių Europos Sąjungos (ES) sienų apsaugą.
Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Baltijos valstybė kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie ES išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 905.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į Lietuvą neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Mindaugas SinkevičiusLatvijamigrantai
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