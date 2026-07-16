M. Sinkevičius tikisi, kad Vyriausybės tikslai bus įgyvendinami remiantis ekonomikos augimu ir taupymu

„Turime ekonomikos augimą – gal kuklesnį nei iki tol. Mes planavome ir tikėjomės 3 proc. (bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo – ELTA), bet yra 2,7 ar 2,8 proc.“ – interviu TV3 televizijai ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
„Ekonomikos augimas leis tuo prieaugiu pasidalinti pensijų indeksavimui. Aišku, norisi pensijas auginti ir indeksuoti sparčiau, bet reikės ieškoti galimybių, kuriose vietose atlaisvinti ir peržiūrėti, gal kažkur bus perteklinis, nereikalingas arba abejotinas finansavimas“, – teigė premjeras.
Anot jo, kitų metų biudžetas naujai Vyriausybei bus kone sunkiausias iššūkis dėl griežtų įsipareigojimų saugumui bei laiko trūkumo.
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„Subalansuoto biudžeto projektą parengti kitiems metams bus turbūt vienas didžiausių uždavinių, o laiko nėra tiek jau daug – spalis ir lapkritis bus kertiniai mėnesiai“, – tikino M. Sinkevičius.
„Reikės subalansuoto sprendimo, nes čia yra kelios dedamosios. Reikia išlaikyti kryptį dėl saugumo ir natūralu, kad mes čia mažiau nei 5 proc. nuo BVP negalime net svarstyti – tik 5 proc. ir daugiau“, – pabrėžė premjeras.
ELTA primena, kad šiemet gynybai Lietuvos biudžete skirta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Kaip skelbta, trečiadienį į pirmąjį Vyriausybės posėdį susirinko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus suformuotas ministrų kabinetas.
Antradienį naujoji Vyriausybė oficialiai įgijo įgaliojimus veikti – patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.