Nuteistas P. Isoda palieka mero postą: atsisveikinimas – su partizanų vado mintimi

Ketvirtadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino mero įgaliojimus, mat P. Isoda Lietuvos apeliacinio teismo buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta 10 tūkst. eurų bauda, kurią politikas turės sumokėti per 2 mėnesius.
Teismo nuosprendžiu nuteistajam skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti.
Socialdemokratas su teismo sprendimu nesutinka, žada jį skųsti aukštesnės instancijos teismui.
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Vis tik, palikdamas pareigas socialiniuose tinkluose jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame dėkoja marijampoliečiams už bendrą veiklą ir nuveiktus darbus.
„Mieli marijampoliečiai, šiandien yra paskutinė mano, kaip Marijampolės savivaldybės mero, darbo diena. Todėl noriu nuoširdžiai padėkoti jums visiems už visą šitą laiką. Už beveik dvi kadencijas bendro darbo. Tikrai turime kuo pasidžiaugti, matydami, kaip Marijampolės savivaldybė auga, stiprėja, kaip žmonės gėrisi savo namais, didžiuojasi, kad čia gyvena. Nuveikta tikrai nemažai darbų ir dėkoju jums visiems už tą bendrą darbą, nes ne vienas meras tai padarė“, – „Facebook“ paskyroje pasidalintame vaizdo įraše kalbėjo P. Isoda.
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„Lieka puiki, stipri mano komanda dirbti toliau, tęsti darbus. Tvirta, ryžtinga taryba, visos įstaigos, savivaldybės organizacijos – visi žino, ką reikia dirbti, kokius darbus toliau daryti. Ir net neabejoju, kad ir toliau viskas Marijampolėje tvirtės, augs ir kartu didžiuosimės rezultatais“, – vylėsi jis.
Pats P. Isoda tikino niekur iš Marijampolės nesitrauksiąs ir išliksiąs naudingas kraštui.
„Na, o aš gyvensiu čia. Čia mano namai. Jei kažkuo galėsiu būti naudingas – visada esu pasiruošęs padėti ir prisidėti. Ačiū visiems dar kartą. Didžiuokimės Marijampolės savivaldybe“, – pridūrė „čekiukų“ byloje nuteistas politikas.
Tiesa, prie vaizdo įrašo P. Isoda pasidalino ir prierašu: „Jie bandė mus užkasti, bet nežinojo, kad mes – sėklos“.
Ši frazė – kiek pakeista partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago citata: „Jie galvojo mus užkas į žemę, jie nežinojo, kad mes sėklos“.
Kaip skelbta, išnagrinėjęs baudžiamąją „čekiukų“ bylą, Lietuvos apeliacinis teismas pripažino P. Isodą kaltu.
Bylos duomenimis, P. Isoda Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Teismas konstatavo, kad Marijampolės meras savo veiksmais padarė didelę turtinę ir neturtinę žalą, buvo sumenkintas pasitikėjimas savivaldos institucijomis, jo veiksmai buvo sistemingi.
Teismo nuosprendžiu skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus.
Nutrūkus P. Isodos mero įgaliojimams, savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą.
Povilas IsodaMarijampolės savivaldybėMeras
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