„Sveikinimai visiems šių laikų Lietuvos vaikų ugdymo politikos kūrėjams. Ši į jokius rėmus netelpanti viešo grupinio paauglių smurto scena – jūsų liberalizmo rezultatas.
Tai karta, kurią jūs kategoriškai draudėte paliesti pirštu, versti ugdytis, turėti pareigas. Tai karta, prieš kurią jūs į menkystų vietą pastatėte mokytojus, mokyklų vadovus, teisėsaugą, dalį tėvų.
Jūs kvailai arba nusikalstamai manėte, kad pūkuose iščiūčiuoti visateisiai vaikučiai taps angelais. Deja. Tokių video Lietuvos paauglių soc.tinkluose – tūkstančiai, ir tai tik pradžia. Net jei dabar juos visus gautų policija, jiems neužtektų jėgų tyrimams.
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Nereikia tikėtis kad įvyks stebuklas, nes jūsų politinio neįgalumo dėka vaikų auklėjimo anarchija klesti toliau. Belieka palinkėti kada nors patiems asmeniškai gauti jos vaisių su nufilmuotomis akimirkomis Tiktoke ar pan“, – rėžė Kazlų Rūdos meras.
Primename, kad prokuratūra ketvirtadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto.
Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduoti keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu.
Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.