Premjeras sako turintis partijos pasitikėjimą: apsižodžiavimus paliks spręsti frakcijai

„Manau, kad autoritetą aš pasitikrinau gegužės 1-ąją, kai partija mane visuotinai išrinko pirmininku. Vėliau, aišku, vyko politiniai pokyčiai ne tik partiniai, bet ir koalicijoje, pokyčiai Seime, parlamente prisiekus naujajai Vyriausybei. Tas pasitikėjimas tikrai yra. Bet, taip, politiniame gyvenime tikrai turime ir tokių neįkvepiančių elementų kaip visokios pašaipos, visokie spalvingi palyginimai (...). Tai nėra geras rodiklis“, – ketvirtadienį LNK žinioms teigė M. Sinkevičius.
„Mano koncentracija dabar yra valstybės reikalai, frakcija yra didelė (...), jie šiuos klausimus išsisvarstys, susidėlios ir apsispręs viduje. Ir dėl apsižodžiavimo, ir dėl partinių sprendimų nevykdymo. Pasitikiu frakcijos seniūne ir, manau, kad iki rudens mes turėsime situacijos uždarymą“, – akcentavo jis.
Taip jis reagavo į situacijas, kai parlamento Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas naujajam finansų ministrui Taurimui Valiui pažėrė kritikos ir pavadino ji „kosmonautu“ bei Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui viešai kalbant, kad sprendimas patraukti jį iš pareigų yra savotiška kompensacija už jos prarastas pareigas Vyriausybėje.
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