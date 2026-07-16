Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl „Celofano mobingo“ įrašo socialiniame tinkle

Kaip pranešė prokuratūra, nurodytos paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių, skirtų apšaudymams Baltijos šalių teritorijoje, sąrašus bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą kaip tikėtiną pasirengimą visavertei karinei kampanijai prieš Baltijos šalis.
Paskyroje „Celofano mobingas“ paviešintame tekste lietuvių kalba taip pat nurodoma, kad „(...) Tuo pačiu pradedame rengti sąrašą žmonių, kuriuos Rusija galėtų išvežti iš Lietuvos“, o tekste rusų kalba – „(...) Ne už ačiū – atsilyginsime: vagonas jautienos ir kiaulienos už kiekvieną galvą“.
Po šiuo tekstu taip pat paskelbtas ir 66 Lietuvos piliečių, visuomenėje gerai žinomų asmenų, sąrašas su vardais ir pavardėmis.
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„Vertinant šiuo metu turimus pradinius duomenis manytina, kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų, nurodytų Baudžiamojo kodekso 122 str. „Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą“ ir 118 str. „Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką“ 1 d., požymių“, – pranešime nurodė prokuratūra.
Tyrimo metu bus renkami papildomi reikšmingi vertinimui duomenys.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas, atlikti tyrimą pavesta Lietuvos kriminalinės policijos biurui.
Antanas Kandrotas-CelofanasBaltarusijaRusijos agresija
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