„Tokie įvykiai sukrečia. Tai, kaip nepilnamečiai sprendžia konfliktus ir elgiasi, yra ir mūsų, suaugusiųjų, atsakomybė“, – Eltai raštu perduotame komentare teigė R. Popovienė.
Ji pažymėjo, kad situaciją šiuo metu vertina atsakingos institucijos, tačiau taip pat paragino visuomenę laikytis policijos prašymo nebeplatinti socialiniuose tinkluose išplitusių vaizdo įrašų ir nuotraukų.
„Šiuo atveju svarbu išgirsti policijos prašymą nebeplatinti šio įvykio vaizdo įrašų ir nuotraukų, taip pat susilaikyti nuo nepilnamečių tapatybės viešinimo, įžeidžių, tendencingų komentarų, grasinimų ar raginimų susidoroti“, – sakė ministrė.
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Ministrė taip pat akcentavo prevencijos svarbą mokyklose – jos teigimu, ugdymo įstaigos turi nuosekliai dirbti, kad būtų užkirstas kelias patyčioms ir smurto atvejams.
Ji priminė, kad mokyklose yra įtvirtintas bet kokios formos smurto draudimas, numatyta psichologinė pagalba smurtą patyrusiems ar smurtavusiems mokiniams bei mokyklos vadovo atsakomybė smurto atvejais.
„2016 m. priėmus Švietimo įstatymo pataisas mokyklose buvo įtvirtintas bet kokios formos smurto draudimas, numatytas psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ar smurtavusiems mokiniams ir mokytojams, mokyklos vadovo atsakomybė ir veiksmai smurto atvejais. Dar kitais metais buvo patvirtintos „Rekomendacijos dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose“. Mokytojams rengiami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, jie taip pat visada gali pasikonsultuoti su mokykloje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais“, – priminė ministrė.
Pasak ministrės, mokykloms taip pat suteikiamos įvairios priemonės ir pagalba – jos gali pasitelkti nacionalinius ir regioninius specialiojo ugdymo centrus, švietimo pagalbos specialistus, diegti prevencines bei socialines emocines kompetencijas ugdančias programas.
Vis dėlto R. Popovienė pabrėžė, kad vien mokyklų pastangų nepakanka.
„Virtualios ar nevirtualios patyčios, skaudūs, sukrečiantys įvykiai visada turi ilgalaikių traumuojančių pasekmių. Jeigu kiekviename darželyje, kiekvienoje mokykloje prevencijai bus skiriamas tinkamas dėmesys, jei bus reaguojama į kiekvieną atvejį, nesumenkinant jo kaip tiesiog pokšto ar nežymaus apsistumdymo, tikėtina, kad tokių skaudžių atsitikimų turėsime mažiau“, – sakė ministrė.
„Visgi vien mokykla patyčių ir smurto atvejų nesuvaldys – reikalinga bendra visuomenės atsakomybė, sutarimas netoleruoti tokio elgesio ir nebūti abejingiems“, – pridūrė R. Popovienė.
ELTA primena, kad ketvirtadienį prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Raminta PopovienėŠvietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)
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