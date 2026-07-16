SADM darbą tęs trys viceministrės, prie komandos jungiasi T. Vinokuras

Kaip pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), T. Vinokuras kuruos socialinio draudimo, pensijų, piniginės paramos, paramos būstui sritis.
T. Vinokuras prieš tai dirbo ministrės pirmininkės patarėju, ekspremjero Gintauto Palucko komandoje bei LSDP atstovu spaudai.
Ministerijos kanclerės pareigos patikėtos Elžbietai Žurovskai-Puodžiūnienei, iki šiol vadovavusiai ministrės pirmininkės biurui, o ministrės atstovu spaudai tapo Ignas Algirdas Dobrovolskas, iki šiol dirbęs patarėju Vyriausybėje.
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Tuo metu ministrės patarėja socialinės paramos, socialinio draudimo ir pensijų srities klausimais dirbs Jekaterina Navickė, iki šiol dirbusi ministrės pirmininkės patarėja.
Ministrės pareigas I. Ruginienė ėjo Gintauto Palucko Vyriausybėje. Socialdemokratei tapus ministre pirmininke, į jos vietą SADM buvo paskirta Jūratė Zailskienė.
Kaip skelbė ELTA, trečiadienį į pirmąjį Vyriausybės posėdį susirinko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus suformuotas ministrų kabinetas.
Antradienį naujoji Vyriausybė oficialiai įgijo įgaliojimus veikti – patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras M. Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.