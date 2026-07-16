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SADM darbą tęs trys viceministrės, prie komandos jungiasi T. Vinokuras

2026 m. liepos 16 d. 12:28
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės komandoje darbą tęs trys ankstesnėje Vyriausybėje dirbusios viceministrės Aušra Putk, Rita Grigalienė ir Deimantė Bukeikaitė. Jų gretas taip pat papildys nauju viceministru paskirtas Tadas Vinokuras.
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Kaip pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), T. Vinokuras kuruos socialinio draudimo, pensijų, piniginės paramos, paramos būstui sritis.
T. Vinokuras prieš tai dirbo ministrės pirmininkės patarėju, ekspremjero Gintauto Palucko komandoje bei LSDP atstovu spaudai.
Ministerijos kanclerės pareigos patikėtos Elžbietai Žurovskai-Puodžiūnienei, iki šiol vadovavusiai ministrės pirmininkės biurui, o ministrės atstovu spaudai tapo Ignas Algirdas Dobrovolskas, iki šiol dirbęs patarėju Vyriausybėje.
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I. Ruginienės patarėjas T. Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru (1)

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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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