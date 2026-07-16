VRK panaikino „čekiukų“ byloje nuteisto Marijampolės mero P. Isodos įgaliojimus

VRK sprendimą dėl socialdemokrato priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus jį kaltu „čekiukų“ baudžiamojoje byloje.
Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti.
P. Isoda praėjusį ketvirtadienį buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkst. eurų bauda. Ją nuteistasis turės sumokėti per 2 mėnesius.
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Teismo nuosprendžiu merui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Socialdemokratas su teismo sprendimu nesutinka, žada jį skųsti aukštesnės instancijos teismui.
Teismas konstatavo, kad Marijampolės meras savo veiksmais padarė didelę turtinę ir neturtinę žalą, buvo sumenkintas pasitikėjimas savivaldos institucijomis, jo veiksmai buvo sistemingi.
Teismo nuosprendžiu merui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus.
Nutrūkus P. Isodos mero įgaliojimams, savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą.
Pasak Marijampolės savivaldybės tarybos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūnės Irenos Lunskienės, kol kas neaišku, kas laikinai vadovaus savivaldybei.
„Nežinau, dar tik tariamės, bus matyti“, – Eltai ketvirtadienį sakė I. Lunskienė.
Paskirti laikinąjį merą numatoma per artimiausią Marijampolės savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyks liepos 20 d.
Kaip Eltai anksčiau teigė VRK, kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau nei metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebūtų rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eitų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
ELTA primena, kad bylos duomenimis, P. Isoda Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
MarijampolėPovilas IsodaVyriausioji rinkimų komisija (VRK)
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