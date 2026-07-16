Ž. Pinskuvienei – dar viena žinia: Statybos inspekcija sustabdė dalies Pinskų sodybos statybas

„Atlikus vertinimą, nustatyti esminiai statinio projekto sprendinių neatitikimai – garažo išorės matmenys (ilgis ir plotis) neatitinka projekte numatytų sprendinių“, – portalui nurodė VTPSI atstovė Viktorija Šinkūnienė.
Todėl, pasak jos, statytojams buvo nurodyta sustabdyti garažo statybą.
„Statytojams surašytas privalomasis nurodymas sustabdyti garažo statybos darbus ir pašalinti nustatytą neatitiktį teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat vertinamos aplinkybės dėl administracinės atsakomybės taikymo“, – teigė VTPSI atstovė.
VTEK nepradės tyrimo dėl Ž. Pinskuvienės mamos buto Palangoje: nenustatė pažeidimų
Ji taip pat patvirtino, kad šiuo metu Statybos inspekcija atlieka vertinimą, ar Širvintų savivaldybė Pinskų šeimai teisėtai išdavė statybos leidimą.
„Gyvenamajam namui ir garažui Širvintų rajono savivaldybės administracija 2024 m. lapkričio 6 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą. Šis dokumentas šiuo metu galioja, nėra panaikintas ir nėra teismo pripažintas neteisėtu. VTPSI vykdo šio statybą leidžiančio dokumento teisėtumo vertinimą. Taip pat tęsiamas papildomų aplinkybių, susijusių su sklype esančia terasa, nagrinėjimas“, – pabrėžė VTPSI atstovė.
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Klausimų yra kilę ir dėl kitiems Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės šeimos nariams priklausančio turto. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželio pradžioje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl jos mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių.
Naujienų „Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse. Jį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų rajono savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas, verslininkas V. Guobys.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ skelbė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau dar sudarė papildomų susitarimų, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas V. Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau remdamasi Registrų centro duomenimis portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Živilė PinskuvienėJonas PinskusStatybos
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