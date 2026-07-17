Apklausa: gyventojai labiausiai pasitiki Lietuvos kariuomene, mažiausiai – Seimu

Birželio 19 – 30 dienomis vykusios apklausos metu gyventojų teirautasi, ar jie pasitiki, ar nepasitiki kiekvienu iš 10 nurodytų Lietuvos institutų.
Daugiausiai respondentų teigė labiausiai pasitikintys Lietuvos kariuomene (73 proc. pasitiki ir 21 proc. nepasitiki). Gegužę šia institucija pasitikintys sakė 71 proc. gyventojų. Be to, apklaustieji nurodė pasitikintys Lietuvos policija (71 proc. pasitiki ir 24 proc. nepasitiki). Balandį pasitikinčiųjų šia institucija buvo 69 proc.
Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki: Bažnyčia (68 proc. pasitiki ir 23 proc. nepasitiki) „Sodra“ (64 proc. pasitiki ir 27 proc. nepasitiki), savivaldybėmis (59 proc. pasitiki ir 32 proc. nepasitiki), Prezidentūra (51 proc. pasitiki ir 43 proc. nepasitiki).
Susiję straipsniai
Kaip parodė apklausa, likusiomis keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų daugiau nepasitiki nei pasitiki: Lietuvos žiniasklaida (46 proc. pasitiki ir 51 proc. nepasitiki), teismais (42 proc. pasitiki ir 45 proc. nepasitiki), Vyriausybe (31 proc. pasitiki ir 65 proc. nepasitiki) bei Seimu (27 proc. pasitiki ir 70 proc. nepasitiki). Balandį nepasitikėjusiųjų parlamentu buvo taip pat 70 proc.
„Baltijos tyrimų“ atliktos apklausos metu asmeninio interviu būdu apklausta 1010 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 108 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.