ELTA glaustai: pirmieji vokiečių kariai į Rūdninkų miestelį kelsis jau šį rudenį

Penktadienį oficialiai pradėjus Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, jog pirmieji vokiečių kariai į miestelį kelsis jau šį rudenį.
Tuo metu, tęsiantis atliekų tvarkymo krizei Vilniaus regione, bendrovė „Energesman“ kreipėsi į teismą ir prašo sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) sprendimą nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
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Premjeras tikisi, kad Latvija rimčiau pažiūrės į antrinės migracijos problemą. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, radikalusis antrinės migracijos iš Latvijos sprendimas būtų pasienio kontrolės punktų darbo atkūrimas. Vis tik, ministras pirmininkas viliasi, kad tokių priemonių neprireiks. Savo ruožtu Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai užsiminė, kad iš Lietuvos tikėtųsi pagalbos atsiunčiant bene šimtą pareigūnų. M. Sinkevičius sako abejojantis dėl tokios apimties pagalbos galimybių. Šią savaitę su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi susitikęs šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, jog vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas kovojant su nelegalia migracija. Jo teigimu, svarbiau stiprinti išorinių Europos Sąjungos sienų apsaugą.
Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę ruošiasi parengti kreipimąsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl naujosios Vyriausybės teisėtumo. Pasak Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko Lauryno Kasčiūno, tam reikalingus parlamentarų parašus tikimasi surinkti per liepą. Opozicija mano, kad socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų – anksčiau nei prezidentas patvirtino ministrų kabinetą.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys baigė formuoti savo politinę komandą, kurioje dirbs keturi viceministrai. Darbus ministerijoje tęs Sigitas Mitkus, Vidmantas Verbickas, o naujai prie komandos prisijungia buvęs XX-osios Vyriausybės finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Lina Rukštelienė. Tuo metu Užsienio reikalų ministerijos kanclerės pareigas ir toliau eis Aistė Stakėnienė.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sureagavo į išpuolį Marijampolėje, kurio metu buvo sumušta nepilnametė. Ministras pirmininkas sakė, kad įvykis jį šokiravo. Be to, M. Sinkevičius teigė matantis poreikį situaciją aptarti su institucijų atstovais, ieškoti būdų, kad panašūs incidentai nepasikartotų ateityje. „Jokių pateisinimų tokių įvykių egzistavimui mūsų valstybėje negali būti ir rasiu būdą susėsti su kolegomis, institucijų vadovais, pasitarti, ką galime nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebūtų“, – komentavo M. Sinkevičius.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Oficialiai pradėtos Vokietijos brigadai skirto milijardinės vertės Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos, pirmąjį etapą numatoma užbaigti anksčiau nei planuota. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog pirmieji vokiečių kariai į miestelį kelsis jau šį rudenį. Ministro teigimu, Lietuva turi reikiamus resursus ir projektui būtiną skubos jausmą, ambicijas ir tvirtą įsipareigojimą nacionaliniam saugumui ir Vokietijos sąjungininkams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo beprecedentį Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą gynybos srityje, teigė besiviliantis, kad karinio miestelio statybos vyks sparčiai ir efektyviai. Krašto apsaugos ministras taip pat sakė, kad nauja geležinkelio 30 mln. eurų vertės atšaka į Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028-aisiais. Miestelio projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu, mokėjimus valstybė pradės tik rangovams baigus statybas.
Toliau tęsiantis atliekų tvarkymo krizei Vilniaus regione, bendrovė „Energesman“ kreipėsi į teismą ir prašo sustabdyti VAATC sprendimą nutraukti MBA įrenginių eksploatavimo sutartį, tuo metu VAATC dėl bendrovės veiklos kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. VAATC teigimu, įtariama, jog „Energesman“ gamyklos teritorijoje sistemingai pažeidžiama aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo įstatymų nuostatas, Bendrąsias gaisrinės saugos bei Atliekų tvarkymo taisykles, operatoriaus veikla esą taip pat kelia dar vieno didelio masto gaisro pavojų sostinėje. Pati „Energesman“ gaisro grėsmę neigia ir tvirtina su ugniagesiais išmatavusi atliekų krūvų temperatūrą. „Energesman“ teigimu, šiuo metu atliekų tvarkymas toliau tęsiamas, veikia konvejeris, kuriuo išrūšiuotos atliekos tiekiamos tiesiais į kaimynystėje esančią Vilniaus kogeneracinę jėgainę deginimui. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigė, kad po to, kai praėjusią savaitę buvo nutraukta sutartis su privačiu operatoriumi dėl esminių pažeidimų, „Energesman“ atsisako perduoti objektą VAATC ir toliau priima atliekas, taip didindama jų kiekius bei gaisro riziką. Anot jo, vietoje situacijos sprendimo bendrovė viešai ginasi, skleidžia nepagrįstus teiginius ir daro spaudimą su situacija susijusioms šalims. Mero teigimu, šiuo metu svarbiausia, kad VAATC perimtų atliekų rūšiavimo centro valdymą. Premjeras M. Sinkevičius teigė, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą, pirmadienį šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Jungtinėje Karalystėje Andy Burnhamas patvirtintas naujuoju valdančiosios Leiboristų partijos lyderiu. Pirmadienį A. Burnhamas turėtų tapti šalies ministru pirmininku, poste pakeisdamas Keirą Starmerį, kuris atsistatydino iš partijos lyderio pareigų praėjusį mėnesį po kelis mėnesius trukusių politinių neramumų, skandalų ir nesėkmių. Centro kairioji Leiboristų partija po rinkimų 2024 m. turi daugumą parlamente, todėl partijos lyderis tampa šalies ministru pirmininku be naujų rinkimų. Po išrinkimo Leiboristų partijos lyderiu A. Burnhamas tvirtino pasisakantis už didesnę viešąją paslaugų kontrolę ir reindustrializaciją. Parlamentarai leiboristai įsitikinę, kad būtent jis turi geriausias galimybes pažaboti prieš imigraciją nusistačiusią Nigelo Farage'o partiją „Reform UK“, kuri tikisi laimėti kitus visuotinius rinkimus 2029-aisiais.
JAV pajėgos šeštą naktį iš eilės surengė smūgius taikiniams Irane. Per smūgius žuvo septyni žmonės, pranešė „Press TV“. Pasak Irano valstybinės naujienų agentūros „Tasnim“, vienas žmogus žuvo per ataką prieš telekomunikacijų bokštą Bandar Abaso pakrantės mieste. Atakuoti tiltai, geležinkelio linija, oro uostas ir jūrų eismo stebėjimo bokštas, sakoma atskiruose Irano žiniasklaidos pranešimuose. Pasak su „The Wall Street Journal“ kalbėjusio JAV pareigūno, smūgiais tiltams norima nutraukti tiekimo maršrutus į vieną Irano karinę bazę, esančią prie Hormuzo sąsiaurio. Kuveitas penktadienį pranešė apie Irano ataką prieš elektrinę ir vandens gėlinimo įrenginius, Bahreinas ir Kataras taip pat teigė perėmę iraniečių raketas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl pažėrė nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir neva Kinijos kišimąsi į rinkimus. Savo kreipimesi į tautą, artėjant kadencijos vidurio rinkimams, D. Trumpas pareiškė, kad JAV rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama, o balsai klastojami, ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. D. Trumpas taip pat tikino ketinantis išslaptinti žvalgybos informaciją, be kita ko, rodančią, kad Kinija neteisėtai įsigijo 220 mln. JAV rinkėjų duomenų. Į šiuos jo teiginius penktadienį sureagavo Pekinas, vadindamas juos „grynais pramanais“. Demokratai savo ruožtu D. Trumpą apkaltino bandymu pakirsti pasitikėjimą rinkimų procesu prieš rinkimus lapkritį, kuriuose respublikonai baiminasi, kad jo nepopuliarumas gali jiems kainuoti Kongreso kontrolę.
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