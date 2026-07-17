L. Alsio komandoje bus vienas LSDP priklausantis viceministras: renkantis komandą partija įtakos neturėjo

„Partiškumas yra svarbus rodiklis, bet pačiu svarbiausiu (rodikliu – ELTA) įvardinčiau politinį supratimą. Turime suprasti, kad ministerijos politinė komanda yra politinė komanda. Mes veikiame politiniame lauke ir turime atstovėti ir atstovauti politinėms ideologijoms, politinėms idėjoms ir politinėms vertybėms. Nepaisant to, kad kai kurie mano komandos žmonės bus visiškai nepartiniai žmonės, aš jiems tą patį aiškiai pasakiau, kad tai yra politinis aparatas, kuriame jūs turėsite veikti“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė L. Alsys.
„Politinė afiliacija yra naudingas ir svarbus argumentas renkantis komandos narius. Vis tik, rinkimus laimėjo LSDP, tai kaip ir suteiktas mandatas formuoti Vyriausybę, normalu, atrodo, kad tas pozicijas turėtų užimti LSDP nariai“, – akcentavo ministras.
„Kiek viceministrų bus Socialdemokratų partijos nariai? Vienas“, – perklaustas, kiek komandoje būsiančių viceministrų yra LSDP nariai, teigė jis.
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Vis tik, L. Alsys tikina, jog renkantis komandos narius svarbiausias kriterijus buvo jų kompetencija.
„Niekada kompetencija nebus mažiau svarbi negu partiškumas. Visų pirma žiūrėjau į kompetencijas, gebėjimą, žmogaus įsigilinimą į sektorių. Menka paslaptis, liko dveji metai, nėra laiko nei mokytis, nei pažindintis. Todėl svarbiausias argumentas renkantis komandos narius buvo kompetencija“, – dėstė ministras.
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„Iš esmės taip (surinkta visa komanda – ELTA), dar dėl vieno viceministro ir vieno patarėjo portfelio vyksta diskusijos su tais žmonėmis, kuriems aš pasiūliau šias pareigas. Gerbdamas juos ir tokį tempą Vyriausybės pasikeitime, jie paprašė truputėlį laiko pagalvoti, tai atrodo suprantamas dalykas“, – tikino jis.
R. Kurmin lieka dėl koalicinių sutarimų, bet jai priekaištų neturi
Tiesa, šią savaitę ministras LRT radijui patvirtino, kad jo komandoje iš keturių Vaidos Aleknavičienės paskirtų viceministrų darbus tęs tik Renata Kurmin. L. Alsys pripažįsta, kad jos darbas šiame poste yra koalicinio sutarimo dalis, tačiau tikina neturintis priekaištų viceministrei. Tiesa, naujojoje komandoje ji nebekuruos su atminties institucijomis susijusių klausimų.
„Tai yra toks ir mūsų koalicijos partnerių susitarimas, kad vienas viceministras ateina būtent iš mūsų koalicijos partnerių. Renata Kurmin tęs savo darbus, gal truputėlį keisis jos portfelis. Iki šiol Renata Kurmin greta visų klausimų kuravo ir atminties institucijų klausimus. Bendros diskusijos metu nusprendėme, kad šio klausimo ji nebepasilieka, lieka prie kitų savo esminių klausimų, kuriems norėtų skirti daugiau laiko ir tai yra labai svarbios portfelio dalys: regionų politika, kultūros politika, tautinių mažumų klausimai, kultūrinės edukacijos klausimai“, – dėstė L. Alsys.
„Renatai Kurmin aš neturiu jokių priekaištų, žmogus įsigilinęs“, – pabrėžė jis.
R. Kurmin į pareigas dar pernai lapkritį paskyrė tuomet ministerijai laikinai vadovavusi Raminta Popovienė. Tąsyk ji teigė, jog R. Kurmin yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota atstovė.
Komandą nusprendė keisti norėdamas naujo starto, partija tam įtakos neturėjo
Kaip skelbė ELTA, apie tai, kad traukiasi iš pareigų, anksčiau patvirtino ir kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės komandoje dirbę viceministrai Viktoras Denisenko bei Matas Drukteinis. Jie abu teigė nebuvę nustebinti, kad pasikeitus Kultūros ministerijos vadovui, nebeliks pareigose.
Tuo metu kalbėdamas apie pokyčius politinėje komandoje, L. Alsys tikina, kad tokį sprendimą priėmė norėdamas „naujo starto“ ministerijoje. Pasak jo, tokiu atveju, jei keistųsi tik ministras – tai tebūtų formalumas.
„Mes turėjome su kolegomis trumpus pokalbius, kelias diskusijas apie galimybes, apie mano matymą, apie jų požiūrį į mane. Aš priėmiau tokį sprendimą, jeigu vienoje dalyje yra šioks toks koalicinis susitarimas, iš kitos pusės, jeigu yra naujas startas ir pakeičiame tik vieną žmogų komandoje jis nėra naujas startas, nes lieka ta pati komanda. Kad tas ministrų pokytis netaptų visišku formalumu ir kad netaptų deklaratyviu pokyčiu, priėmiau sprendimą, kad keičiu komandą“, – kalbėjo L. Alsys.
„Tą kolegoms pasakiau, kad galbūt tęsime bendradarbystę kažkokiais kitais ekspertiniais formatais, nes tiek Viktorą Denisenko, tiek Matą Drukteinį gerbiu kaip profesionalus. Man atrodo, vienaip ar kitaip jie ar darbo grupėse, ar patariamosiose tarybose ras galimybę, kaip prisidėti prie šio sektoriaus. Man atrodo, išsiskyrėme tikrai kolegiškai ir profesionaliai, nelaikydami jokios kritikos užanty“, – tikino jis.
Tiesa, dalis LSDP narių skeptiškai vertino apie LRT įstatymo pataisas pavasarį kritiškai atsiliepusį V. Denisenko. Vis tik, pasak L. Alsio, jo sprendimams dėl pokyčių komandoje partija įtakos neturėjo.
„Partija, kuomet gavau pasitikėjimo mandatą formuoti savo komandą, iš partijos negavau absoliučiai jokių nurodymų ar pastebėjimų, kaip aš turėčiau formuoti savo komandą, turėjau visišką laisvę tą padaryti. Vis tik, tai yra asmeninio politinio pasitikėjimo pareigūnai, tai aš ir priėmiau tokį sprendimą ir partija neturėjo jokios įtakos ar norų“, – pabrėžė ministras.
ELTA primena, kad antradienį Seime prisiekė naujoji – XXI-oji – socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė bei visi jos ministrai.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Lukas AlsysLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Kultūros ministerija
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