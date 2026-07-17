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L. Kasčiūnas apie A. Plepytės patraukimą iš viceministrų: K. Budrys nebeturi savo komandos

2026 m. liepos 17 d. 09:36
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kritikuoja sprendimą iš užsienio reikalų viceministrės pareigų atleisti Audrą Plepytę. Politikas yra įsitikinęs, kad siekdamas išlikti poste užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sutiko su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) keliamomis sąlygomis dėl ministerijos komandos.
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„Ministras Budrys, vardan to, kad liktų savo pozicijoje, savo poste, dabar pasiruošęs priimti visas socialdemokratų sąlygas. Jis jau nebeturi savo komandos realiai – iš esmės ji yra jam parinkta socialdemokratų politbiure ir tie žmonės jam yra instaliuojami“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas.
Pasak jo, A. Plepytės patraukimas nėra naudingas Lietuvos nacionaliniams interesams.
„Tai yra tas žmogus, kuris galėjo atidaryti duris į amerikiečių ir Donaldo Trumpo stovyklos kabinetą. Tokio žmogaus patraukimas nėra naudingas Lietuvos nacionaliniams interesams“, – akcentavo konservatorius.
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ELTA primena, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pranešė, jog užsienio reikalų viceministrė A. Plepytė darbo ministro komandoje nebetęs. Vėliau ministro atstovė spaudai Kristina Belikova Eltai patvirtino, kad K. Budrio komandoje viceministrais dirbti liks Sigitas Mitkus ir Vidmantas Verbickas, o į A. Plepytės vietą bus deleguotas naujas viceministras.
Užsienio reikalų viceministru taps ir buvęs finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, šiose pareigose pakeisdamas Taurimą Valį, pradėjusį darbą M. Sinkevičiaus Vyriausybėje.
Į viceministrės pareigas A. Plepytė buvo paskirta 2025 m. liepą. Ji buvo atsakinga už tarptautinę saugumo politiką, Vokietijos brigados dislokavimą Lietuvoje, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir valstybės sienos stiprinimo klausimus, taip pat transatlantinį bendradarbiavimą, Rytų kaimynystės politiką bei santykius su Rytų Europos, Pietų Kaukazo ir Vidurinės Azijos valstybėmis.
Be to, ji kuravo Lietuvos strateginę partnerystę su Ukraina, atsakomybės už karo ir agresijos nusikaltimus procesus, pagrobtų vaikų grąžinimo ir įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimus, taip pat rūpinosi Lietuvos dalyvavimu Jungtinėse Tautose, Europos Taryboje ir kituose daugiašaliuose formatuose.
Laurynas KasčiūnasAudra PlepytėKęstutis Budrys
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