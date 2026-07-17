L. Kasčiūnas: kitą savaitę parengsime dokumentą kreipimuisi į KT dėl M. Sinkevičiaus Vyriausybės teisėtumo

„Rengiame dokumentą. Manau, kad kitą savaitę mes jį turėsime“, – „Žinių radijui“ teigė L. Kasčiūnas.
„Aš manau, kad mes iki liepos pabaigos surinksime reikalingus parašus ir kreipsimės (į KT – ELTA)“, – tvirtino jis.
Opozicija mano, kad M. Sinkevičiaus Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų – anksčiau, nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas.
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Pasak konservatorių lyderio, KT išaiškinimas yra svarbus siekiant atsakyti į iškilusius klausimus.
„Kreipimasis į KT bus sveika mūsų politinei sistemai, kad KT įvertintų tą suformavimo procesą ir atsakytų į klausimus. Ir pačiam Vyriausybės vadovui, ir valdančiajai (daugumai – ELTA) turėtų būti interesas toks, nes kai pradės priiminėti įstatymus, įsakymus ir jei kažkas ims skųsti ir jeigu kažkada KT pripažins tuos įstatymus antikonstituciniais – nebus gerai Lietuvos politinei sistemai“, – kalbėjo TS-LKD pirmininkas.
Kaip skelbta, diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Savo ruožtu pats M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
ELTA primena, kad Vyriausybė pasikeitė socialdemokratams performavus valdančiąją koaliciją ir joje atsisakius bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Laurynas KasčiūnasKonstitucinis TeismasVyriausybė
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