M. Sinkevičius apie išpuolį Marijampolėje: pateisinimų tokių įvykių egzistavimui negali būti

„Įvykis tikrai šokiravo, ypatingai kaip turintį vaikų. Pasitikime teisėsaugos institucijomis, kurios tikrai išsiaiškins visas detales ir manau, kad tą visuomenės rezonansą sukėlęs įvykis nenugrims į užmarštį“, – žurnalistams penktadienį teigė Vyriausybės vadovas.
„Tikrai turėsime sėstis ir kalbėtis su institucijomis, nors lyg ir skiriame deramą dėmesį ir smurto, ir patyčių prevencijai. Bet panašu, kad vis tik laikas nuo laiko įvykiai kartojasi.
Jokių pateisinimų tokių įvykių egzistavimui mūsų valstybėje negali būti ir rasiu būdą susėsti su kolegomis, institucijų vadovais, pasitarti, ką galime nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebūtų“, – komentavo M. Sinkevičius.
Susiję straipsniai
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
Mindaugas SinkevičiusMarijampolėišpuolis
Rodyti daugiau žymių