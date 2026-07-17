M. Sinkevičius tikisi, kad Latvija rimčiau pažiūrės į antrinės migracijos problemą

„Latvijos pusei, aš asmeniškai Latvijos prezidentui, vidaus reikalų ministrui, išsakiau, kad ta situacija eskaluojasi. Turime tą vadinamą neteisėtą antrinę migraciją, panašu, kad iš Latvijos pusės, nelegaliai Baltarusijos-Latvijos sieną kertantys asmenys juda link Vidurio Europos ir kerta Latvijos-Lietuvos sieną. Bando turbūt vėliau kirsti ir Lietuvos-Lenkijos sieną“, – žurnalistams Rūdninkų poligone teigė M. Sinkevičius.
„Vienas variantas ir jis, aišku, yra labai radikalus – pradėti sienų kontrolę, atkurti pasienio punktų darbą. Iki tol mes pasakėme Latvijos pusei tai kaip problemą. Tikimės, kad Latvijos pusė mus išgirdo. Iki tol galima stiprinti valstybės sienos apsaugos darbą, kooperuotis su Latvijos puse, su pareigūnais, padėti jiems technologiškai ir žinau, kad tai jau vyksta. Manau, kad galime tą ir labiau intensyvinti“, – pabrėžė jis.
Savo ruožtu Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai užsiminė, kad iš Lietuvos tikėtųsi pagalbos atsiunčiant bene šimtą pareigūnų. Vis tik M. Sinkevičius sako abejojantis dėl tokios apimties pagalbos galimybių.
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„Mes broliškai, kaimyniškai padėsime Latvijai. Tokia yra mūsų kaip panašią istorinę praeitį turinčios šalies pagarbos ženklas. Padėsime, ar tokia apimtimi – aš abejoju. Žinoma, kad mes norime padėti, padėsime ir jau padedame. Bet norėtume prašyti, kad Latvija į šią temą žiūrėtų gerokai rimčiau“, – dėstė premjeras.
Pirmadienį Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pranešė, kad trečiadienį į kaimyninę šalį išvyks nauja devynių Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo liepos 1 dienos ten budėjusius VSAT pareigūnus.
Šią savaitę susitikęs su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, jog vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas kovojant su nelegalia migracija. Jo teigimu, svarbiau stiprinti išorinių Europos Sąjungos (ES) sienų apsaugą.
Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Baltijos valstybė kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie ES išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 905.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į Lietuvą neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.