„Sunku likti abejingiems matant viešojoje erdvėje plintančius vaizdo įrašus apie Marijampolėje prieš jauną merginą panaudotą smurtą. Dar skaudžiau suvokti, kad dalis aplinkinių pasirinko ne padėti, o filmuoti.
Smurtas nėra pramoga, o nukentėjusiam žmogui labiausiai reikia ne kamerų, o pagalbos.
Advokatų profesinė bendrija „Černiauskas ir partneriai“ viešai kreipiasi į nukentėjusią merginą ir jos artimuosius. Jei šis įrašas Jus pasieks, norime pasiūlyti reikalingą teisinę pagalbą pro bono – nuo pirminės konsultacijos iki atstovavimo ikiteisminio tyrimo ir teismo procesuose, jei to prireiktų.
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Tikime, kad teisingumas prasideda nuo žmonių, kurie nelieka abejingi. Tikimės, kad šioje situacijoje abejingumą pakeis solidarumas, o smurtą – atsakomybė.
Jeigu pažįstate nukentėjusią merginą ar jos šeimą, būsime dėkingi, jei perduosite jiems šią žinią arba pasidalinsite šiuo įrašu.
Nė vienas nuo smurto nukentėjęs žmogus neturėtų likti vienas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė bendrija.
Kaip skelbia Delfi, advokatas Gintaras Černiauskas portalui patvirtino, kad nukentėjusios mergaitės šeima su advokatų profesine bendrija jau susisiekė.
Primename, kad prokuratūra ketvirtadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto.
Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduoti keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu.
Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
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