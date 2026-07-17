Premjeras pakvietė F. Merzą atvykti į Lietuvą: vizitas dar nėra derinamas

„Vokietijos kanclerį pakviečiau atvykti į Lietuvą. Mes kalbėjomės, kad derėtų susitikti. Kol kas vizitas nėra dar suderintas ar derinamas, bet apie poreikį, galimybę ir norą susitikti esu išsakęs kancleriui. Matyt, laiko tėkmėje mes susitarsime“, – penktadienį žurnalistams Rūdninkų poligone teigė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, premjeras ketvirtadienį telefonu kalbėjo su F. Merzu. Pokalbio metu jis pažymėjo Vyriausybės įsipareigojimą stiprinti šalių strateginę partnerystę ir prioritetinį dėmesį sklandžiam Vokietijos brigados Lietuvoje priėmimui iki 2027 m.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
Friedrichas MerzasVokietijavizitas
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