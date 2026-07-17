R. Kaunas atsakė, kada į Rūdninkų miestelį kelsis pirmieji vokiečių kariai

„Mūsų bendras tikslas – iki kitų metų pabaigos sukurti visą prioritetinę infrastruktūrą Vokietijos brigadai Lietuvoje. Šis projektas – daugiau nei statybos, tai yra ilgalaikė viešo ir privataus sektoriaus partnerystė. (…) Noriu padėkoti mūsų rangovams, tiek ir mūsų pirmosios dalies, kuri, kalbant apie terminus, bus baigiama dešimt mėnesių anksčiau ir jau šių metų rudenį čia kelsis pirmieji kariai“, – žurnalistams karinio miestelio statybvietėje penktadienį sakė R. Kaunas.
„Rūdninkų karinio miestelio statyba – egzaminas tiek verslui, tiek valstybei, kurį privalome išlaikyti“, – tikino jis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo beprecedentį Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą gynybos srityje, teigė besiviliantis, kad statybos vyks sparčiai ir efektyviai.
Iki 2027 m. pabaigos Lietuvoje tikimasi dislokuoti 5 tūkst. karių
Penktadienį oficialiai pradėjus Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, Vokietijos Gynybos ministerijos valstybės sekretorius Janas Stossas sako, kad iki 2027-ųjų pabaigos Lietuvoje tikimasi dislokuoti 5 tūkst. vokiečių karių ir personalo.
„Mūsų pusė taip pat intensyviai dirba, kad Vokietijos brigada būtų dislokuota Lietuvoje. Šiuo metu ji išaugo iki 2 tūkstančių vyrų ir moterų“, – penktadienį kalbėjo Rūdninkų poligone apsilankęs Vokietijos Gynybos ministerijos valstybės sekretorius.
„Iki kitų metų pabaigos tikimės, kad čia, Lietuvoje, bus dislokuota apie 5 tūkstančius Vokietijos karių ir civilinio personalo narių“, – nurodė J. Stossas.
Robertas KaunasRūdninkų poligonas kariai
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