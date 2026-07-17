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Tarptautiniame tyrime – ir Lietuvos vardas: rusai siūlo tūkstantines sumas už teroristinių aktų įgyvendinimą (1)

2026 m. liepos 17 d. 13:34
Socialinėje platformoje „Telegram“ galima rasti tūkstančius skelbimų, kuriuose siūloma užsiimti sabotažu ir šnipinėjimu Europoje. Tai atskleidė Lenkijoje veikiančio informacinio portalo rusų kalba „Vot tak“ atliktas žurnalistinis tyrimas, praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas LSM.
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Žurnalistiniame tyrime aprašomi bandymai verbuoti žmones įvairiai nusikalstamai veiklai skirtingose Europos šalyse.
Minimas ir atvejis, kai žurnalistui, apsimetusiam Lietuvoje netoli Pabradės poligono gyvenančiu ukrainiečiu, buvo pasiūlyta nufilmuoti ten dislokuotą karinę įrangą. Šiame poligone treniruojasi ir NATO sąjungininkai.
Žurnalistai taip pat išsiaiškino, kad už NATO karinės įrangos padegimą siūlomos didelės pinigų sumos – 1,5 tūkst. JAV dolerių, t. y. apie 1,3 tūkst. eurų. Tuo metu už prabangaus automobilio su ukrainietiškais registracijos numeriais padegimą siūlomas 1 tūkst. JAV dolerių – apie 870 eurų.

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Prorusiški verbuotojai taip pat žada „atsidėkoti“ už tai, kad būtų rasti „įrodymai“ apie ukrainietiškus bepiločius orlaivius Baltijos valstybėse. Tai populiari Rusijos išgalvota melagiena.
Tirdami šią verbavimo schemą, „Vot tak“ žurnalistai taip pat aptiko pasiūlymą vykdyti nusikalstamą veiklą Latvijoje. Šį planą koordinavo „Telegram“ vartotojas slapyvardžiu „Morozs“, bendravęs rusų kalba.
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Jis susidomėjusiu asmeniu apsimetusiam žurnalistui nusiuntė pastato nuotraukas, kurį reikėtų padegti apmėčius buteliais su padegamuoju skysčiu.
Pastate veikia Latvijoje gyvenančių ukrainiečių draugija „Viche“, kuri atstovauja jų interesus ir organizuoja humanitarinės pagalbos teikimą bei aukų rinkimą.
Už padegimą siūlyta 3 tūkst. JAV dolerių arba 2,6 tūkst. eurų kriptovaliuta.
RusijaTerorizmasLatvija
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