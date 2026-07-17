Teismui perduota Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario A. Saulyno baudžiamoji byla

Prokuratūros teigimu, remiantis baudžiamosios bylos duomenimis, A. Saulynas, 2019–2023 m. eidamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas galimai suklastojo 36 vienetus tarybos nario išlaidų ataskaitų, kuriose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų įsigijimo išlaidas, įvardydamas jas kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Pranešama, kad atlikto ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog politikas pateikdamas galimai suklastotas išlaidų ataskaitas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai galėjo įgyti 2 tūkst. 224 eurus.
Anot prokuratūros, A. Saulynui taip pat pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant sau turtinės naudos.
Susiję straipsniai
„Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Varėnos rajono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą“, – skelbiama prokuratūros išplatintame pranešime.
Informuojama, jog ikiteisminį tyrimą vykdė ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tuo metu tyrimą organizavo Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimų skyriaus pareigūnai.
Kaip skelbiama, baudžiamoji A. Saulyno byla perduota Alytaus apylinkės teismui.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.