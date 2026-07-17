Tyrimas: trečdaliui gyventojų sunku suprasti žiniasklaidoje pateiktą informaciją

Tyrimo duomenimis, 22 proc. apklaustųjų teigia manantys, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug, dar 42 proc. nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18 proc. mano, kad jų yra, tačiau mažai.
Asmeniškai su sunkumais suprantant žiniasklaidoje pateikiamą informaciją susiduria 33 proc. apklaustųjų. Tyrimo duomenimis, 9 proc. respondentų dažnai norėtų, kad informacija būtų pateikta aiškiau ir paprasčiau, o 24 proc. teigė, jog tokia informacija kartais praverstų.
Taip pat 28 proc. gyventojų nurodė su šia problema susiduriantys retai, o 32 proc. – nesusiduriantys.
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Taip pat paaiškėjo, kad 71 proc. lietuvių mano, jog Lietuvoje reikėtų daugiau sprendimų, padedančių svarbias naujienas ir viešąją informaciją pateikti aiškiau, paprasčiau ir suprantamiau didesnei visuomenės daliai. Kaip rodo atlikto tyrimo rezultatai, 24 proc. gyventojų teigė, kad to tikrai reikėtų, o 47 proc. – kad greičiau reikėtų.
Reaguodama į šį visuomenei svarbų iššūkį naujienų agentūra ELTA kartu su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslininkais sukūrė technologinį sprendimą ELTA E2R (angl. easy to read), kuriuo naudojantis dirbtinis intelektas padeda paversti įprastas naujienas lengvai suprantama kalba. Tuomet, peržiūrėjus ir patvirtinus redaktoriui, jos skelbiamos specialioje rubrikoje „ELTA Žinios visiems“.
„Naujienų prieinamumas – labai aktuali visuomenei tema. Naujienų agentūros ELTA tikslas nėra tiesiog paskelbti informaciją – norime, kad ji išties pasiektų kiekvieną mūsų visuomenės narį, kad kiekvienas turėtų galimybę priimti informuotus sprendimus, lengviau suprastų skelbiamą patikrintą, patikimą informaciją. Tikimės, kad kuo daugiau žiniasklaidos priemonių ateityje skirs tam dėmesio“, – teigia naujienų agentūros ELTA vyr. redaktorė Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė.
Rubrikos „ELTA Žinios visiems“ naujienas gali skelbti ir kitos žiniasklaidos priemonės – tą jau daro naujienų portalas „Delfi“, kur „Žinios visiems“ pasiekia plačiąją visuomenę.