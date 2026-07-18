Kaip skelbia Airijos naujienų portalas „thejournal.ie“, dešimt vėžiu sergančių ligonių Airijoje sumokėjo nuo 30 iki 50 tūkst. eurų už neteisėtą gydymą.
Sveikatos priežiūros įmonės „Innovita Life Ltd“ vadovai prisipažino kalti dėl neteisėto pažangių terapinių vaistų, kurie buvo reklamuojami „Facebook“ ir „Instagram“ platformose, tiekimo.
Įmonės vadovai pirmadienį vykusiame teisme nedalyvavo, tačiau per savo advokatus prisipažino kalti dėl neteisėto pažangiųjų terapinių vaistų (ATMP) teikimo.
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B. Murphy ir A. Darinskas išvengs galimos 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, tačiau kiekvienas jų turės sumokėti po 4 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų ir paaukoti po tūkstantį eurų labdarai, rašo „thejournal.ie“.
Bendrovei skirta 6 tūkst. eurų bauda, be to, ji įpareigota padengti 4 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
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A. Darinskas, kuris yra imunologas, o ne gydytojas, kaip to reikalauja Airijos įstatymai, kaltinamas vaistų išrašymu be leidimo. ATMP procedūros apima kraujo paėmimą iš paciento ir jo apdorojimą, o tam reikia atitinkamos licencijos.
Vis dėlto HPRA teisininkas nurodė, kad kartais toks metodas kaip papildymas prie tradicinės medicinos gali būti naudingas. Tai susiję su kraujo atjauninimu, siekiant sukurti antigenus, kurie gali padėti tam tikrais gydymo atvejais.
HPRA atstovas liudijo, kad 2023 m. institucija sužinojo apie interneto svetainę „Innovita.com“, kurioje buvo siūlomi ląsteliniai vėžio gydymo metodai. HPRA nustatė, kad „Innovita Life Ltd“ registruota buveinė buvo Dubline. Kai 2024 m. spalį institucijos atstovai apsilankė tuo adresu, paaiškėjo, kad čia buvo tik varinė lentelė su pavadinimu ir anga paštui.
Įmonė Lietuvoje turėjo licenciją vykdyti tokią veiklą, tačiau licencija nebuvo perkelta į Airijos jurisdikciją.
HPRA pareigūnas sutiko su advokato nuomone, kad problema buvo ne patys gydymo metodai, o taisyklių nesilaikymas.
Teisėjas pažymėjo, kad abu direktoriai bendradarbiavo ir nė vienam pacientui nebuvo padaryta žalos.
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