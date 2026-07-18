Lietuvos dienaAktualijos

Į Lietuvą veržėsi du neteisėti migrantai, į Latviją – visas būrys

2026 m. liepos 18 d. 07:48
Lrytas.lt
Praėjusią parą iš Baltarusijos į Lietuvą bandė patkti du neteisėti migrantai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), jie nebuvo įleisti.  
Kur kas didesnis neteisėtų migrantų antplūdis užfiksuotas kaimyninėje Latvijoje. Liepos 17-ąją į šią šalį bandė prasibrauti net 34 atvykėliai.  

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.