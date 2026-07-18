Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
FIFA 2026
Žalioji erdvė
Karas Ukrainoje
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Aktualijos
Į Lietuvą veržėsi du neteisėti migrantai, į Latviją – visas būrys
2026 m. liepos 18 d. 07:48
Lrytas.lt
Praėjusią parą iš Baltarusijos į Lietuvą bandė patkti du neteisėti migrantai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), jie nebuvo įleisti.
Kur kas didesnis neteisėtų migrantų antplūdis užfiksuotas kaimyninėje Latvijoje. Liepos 17-ąją į šią šalį bandė prasibrauti net 34 atvykėliai.