Iš humanitarinės misijos Venesueloje sugrįžo Lietuvos medikų komanda

Misija žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų.
Lietuvos medikus oro uoste pasitiko sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos generalinis direktorius Donatas Paliulionis, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos direktorius Renatas Požėla.
V. Vitkauskas, dėkodamas medikams, teigė, kad misija, kurioje jie dalyvavo, buvo labai sėkminga.
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„Ačiū labai už misiją. Pirmas krikštas, pirma misija komandai. Misija labai sėkminga, labai didžiavomės jumis. Sekėme kiekvieną jūsų žingsnį, kiekvieną pasiekimą. Vėliavą laikėte Lietuvos labai aukštai. (...) Dar kartą jums dėkui visos Vyriausybės vardu“, – Vilniaus oro uoste kalbėjo V. Vitkauskas.
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos generalinis direktorius D. Paliulionis savo ruožtu pažymėjo, jog Venesueloje dirbę medikai ne tik padėjo žmonėms, bet ir garsino Lietuvą.
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„Ačiū jums, kad jūs Lietuvos vardą įrašėte į tarptautinės humanitarinės pagalbos žemėlapį“, – kalbėjo D. Paliulionis.
Viena iš misijoje dalyvavusių medikių Greta Beinaravičiūtė žurnalistams pasakojo besidžiaugianti, jog galėjo padėti Venesuelos žmonėms.
„Be galo gera būti įvertintiems ten, kad buvome ten, kur labiausiai reikėjo ir kad atliepėme Venesuelos žmonių poreikius“, – kalbėjo ji.
Medikė pasakojo, kad buvo emociškai sunkiausia reaguoti į situacijas, kai po žemės drebėjimų Venesueloje dalis žmonių neteko ir artimųjų, ir savo namų. Visgi, pasak G. Beinaravičiūtės, net ir šie žmonės sugebėjo šypsotis, padėkoti medikams už pagalbą.
Kitas misijoje dalyvavęs medikas Augustas Kišonas pasakojo, kad Venesueloje su kolegomis dirbo ekstremaliomis sąlygomis.
„Darbas buvo mūsų griuvėsiuose, pačiame epicentro židinyje, ten pagalbą teikėme (...) aplinkiniams žmonėms, kuriems reikia pagalbos, kuriems sunku pasiekti ligonines dėl infrastruktūros situacijos, dėl daug sužeistųjų“, – pasakojo medikas.
Anot jo, medicininė pagalba buvo suteikta daugiau negu 200 pacientų.
Pirmadienį iš misijos Venesueloje taip pat grįžo ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda (LERT).
ELTA primena, kad birželio pabaigoje Lietuva į žemės drebėjimo nuniokotą šalį nusprendė siųsti LERT ir EMT komandas. Iš viso į Venesuelą išvyko 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga.
Vyriausybės kanceliarija tąsyk nurodė, kad į misiją parengta apie 6 tonas sverianti specializuota įranga ir kiti būtini ištekliai. Tarp svarbiausios įrangos – akustiniai ir seisminiai detektoriai, termovizoriai, georadarai ir paieškos kameros, leidžiančios aptikti žmones po griuvėsiais, taip pat hidraulinė ir pneumatinė gelbėjimo įranga, skirta juos išlaisvinti.
Venesueloje taip pat darbavosi Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinėse tarnaujančios belgų aviganės 4 metų Ottalia ir 6 metų Harpija. Be kitų sugebėjimų, jos yra apmokytos asmenų paieškos ir gali aptikti dingusius žmones, taip pat ir po įvairių nelaimių atsidūrusius po griuvėsiais.
Venesuelą prieš daugiau nei dvi savaites supurčius dviem pragaištingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 4 490, sekmadienį pranešė šalies Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas.
Jis nurodė, kad buvo įrengtos 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkst. žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų.
Birželio 24 dieną Venesuelą sukrėtė du galingi 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai. Po jų įvyko daugiau kaip 1 tūkst. kur kas silpnesnių pakartotinių smūgių. Daugiau nei 850 pastatų virto griuvėsiais arba buvo smarkiai apgadinti, ypač pakrantės mieste La Gvairoje netoli Karakaso.