L. Alsys svarstant dėl Vilniaus sporto rūmų likimo ragina išanalizuoti bendruomenės poreikius

„Man atrodo, jeigu mes infrastruktūrą galime panaudoti kultūros reikmėms – tai visuomet yra geras sprendimas. Visada sakau, kad svarbiausias dalykas yra išgirsti, ko tikrai reikia tai bendruomenei. Jeigu kalbame apie infrastruktūrą ar pastatus, kurie yra vienoje ar kitoje miesto, valstybės dalyje – reikėtų pasidaryti didelę analizę, ko reikia, koks yra poreikis. Kartais gali pasirodyti, kad reikia vienos institucijos ir kitos, bet žiūri, kad tas poreikis yra toks hipotetinis“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė L. Alsys.
„Visuomet infrastruktūriniai pokyčiai turėtų būti pamatuoti poreikių ir galimybe generuoti pelną. Čia irgi svarbiausias dalykas, kad tai nebūtų dar vienas darinys, kurį turėtume išlaikyti ir kiekvieną kartą sukti galvą, kaip čia dar kažką padaryti, kad vieta būtų lankoma, įdomi ir patraukli. Čia reikia didelio įsigilinimo“, – akcentavo jis.
Ministras sako tikintis, kad Vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių.
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„Pilnai tikiu, kad Vyriausybė, kuri ir turi šio klausimo kamuoliuką savo pusėje, imsis diskusijų su bendruomene. Puikiai suprantu, kad jos bus sudėtingos. Lūkesčiai, vienok, yra ne tai, kad radikalūs, bet visiškai konstantiniai. Bet kažkodėl noriu tikėti, kad (pavyks – ELTA) surasti bendrą sprendimą tikr\ir jeigu pavyks tai padaryti – bus didelis pasiekimas“, – dėstė politikas.
Chabado Lubavičo žydų organizacijos atstovas Lietuvoje rabinas Šolomas Krinskis buvo teigęs, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai turėtų būti nugriauti, o teritorija palikta žydų kapinėms. Reaguodamas į dalies žydų bendruomenės kritiką su šiuo pastatu susijusiems pasiūlymams ministras viliasi, jog diskusijomis pavyks rasti kompromisą. Vis tik, jis pabrėžia, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra valstybei reikšmingas objektas.
„Esame kalbėję, ar tai būtų kultūra, ar tai būtų kongresų rūmai, kaip buvo pasiūlyta, ar tai būtų memorialo vieta, ar tai būtų įamžinimas Sąjūdžio – yra daugybė variantų ir pasiūlymų padėtų ant stalo. Greta to, taip, tai yra Senųjų žydų kapaviečių vieta. Man atrodo, būtent šis klausimas turi būti ypač pamatuotas, ko reikia bendruomenei, ko reikia visuomenei ir juolab tai yra ir žydų tautybės asmenų klausimas. Lietuvos žydų bendruomenė turbūt turi savo nuomonę, bet tai vis tik yra valstybei svarbus objektas, kalbant apie mūsų valstybingumo ištakas“, – tikino L. Alsys.
„Laukia ilgos ir sudėtingos diskusijos, koks šio pastato likimas. Bet aš kažkaip tikiu ta galimybe susitarti. Man atrodo, yra įmanoma surasti tą ploną ribą, kur sutilptų ir atmintis žydų tautybės asmenims, ir galimybė prisiminti ir įamžinti Sąjūdį, ir, manau, kad ten derėtų viskas, kas sutelpa atminties institucijose (…). Tai yra tokios spekuliacijos ir pasvarstymai, kas tai turėtų būti“, – pabrėžė jis.
Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda nepritarė mintims dėl šio pastato griovimo ir tikino, jog tai būtų neatsakinga.
Pavasarį Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, siūlančiam Vilniaus kultūros ir sporto rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu, kuris būtų pritaikytas kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams.
Be to, 23 įvairioms frakcijoms atstovaujančių parlamentarų grupė yra įregistravusi rezoliucijos projektą „Dėl neatidėliotinų veiksmų Vilniaus koncertų ir sporto rūmams rekonstruoti“.
Šiuo dokumentu siūloma paraginti Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę bendradarbiaujant operatyviai spręsti organizacinius klausimus, susijusius su Nacionalinio kongresų, konferencijų ir kultūros rūmų projekto įgyvendinimu, įamžinant Sąjūdžio veiklą ir kitus istorinius įvykius.
Parlamentarai taip pat ragina Vyriausybę skirti lėšas pastato rekonstravimo darbams ir numatyti privačių lėšų pasitelkimo galimybę.
Rezoliucijos projektą parengę parlamentarai pritaria Valstybinės kultūros paveldo komisijos siūlymui Vilniaus kultūros ir sporto rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Projektas sulaukė Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos, demokratų, socialdemokratų, „aušriečių“ ir konservatorių frakcijų atstovų pritarimo.