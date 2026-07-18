Prieš artėjančius savivaldos rinkimus – rimtos naujovės: svarbu ir kandidatams, ir rinkėjams

Tarp jų – sumažinti kandidatų rinkimų užstatai, draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją, o didesnei daliai rinkėjų – suteikta galimybė balsuoti iš namų.
Kaip nurodo VRK, Seimo pavasario sesijoje priėmus Rinkimų kodekso pataisų paketą, kandidatų rinkimų užstatą sumažinti nuspręsta sumažinti perpus. Artėjančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose užstato suma sieks 1 tūkst 214 eurų.
„Rinkimų užstatas mokamas už keliamą kandidatų sąrašą ar kandidatą į merus. Tais atvejais, kai kandidatu į merus keliamas kandidatų sąraše esantis asmuo, reikės mokėti tik vieną užstatą“, – pranešama VRK išplatintame pranešime spaudai.
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Be to, rinkimų dalyviams nuo šiol bus prailgintas privalomas terminas gyventi toje savivaldybėje, kurioje šie asmenys kandidatuoja.
„Apibrėžta, kad nuolat gyvenančiu konkrečioje savivaldybėje bus laikomas asmuo, kuris ten yra deklaravęs gyvenamąją vietą ne trumpiau kaip 130 dienų iki rinkimų“, – teigia VRK.
Patikslinimai bendradarbiavimo su SSRS tarnybomis
VRK teigimu, kandidato anketos skiltyje, skirtoje pateikti informaciją apie asmens bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, įvestas patikslinimas išbraukiant žodį „sąmoningai“.
„Taip pat šis punktas papildytas reikalavimu nurodyti, ar kandidatas yra dirbęs SSRS valstybės saugumo komiteto ar kitų specialiųjų tarnybų kadriniu darbuotoju“, – skelbiama komisijos pranešime.
Agituojant rinkimuose – draudimas skleisti dezinformaciją
Informuojama, kad savivaldos rinkimų dalyviams ir toliau bus leista vykdyti savo politines kampanijas, tačiau nuo šiol įsigaliojantys pokyčiai numatys, jog VRK neskelbs rinkimų programų, kuriose pateikiama visuomenę klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija.
„Rinkimų kodeksas papildytas nuostata, kad VRK neskelbia ir nespausdina rinkimų programų, jeigu jos paneigia pamatines konstitucines vertybes, prieštarauja Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams ar joje skelbiama visuomenę klaidinanti ir (ar) melaginga (tikrovės neatitinkanti) informacija“, – nurodo VRK.
Bus galima agituoti ir rinkimų dieną
Siekiant užtikrinti politinių kampanijų skaidrumą įvedamas naujas rinkimų rezultatais suinteresuotų trečiųjų asmenų veiklos reglamentavimas.
„Rinkimų agitaciją suinteresuoti asmenys galės vykdyti naudodami finansines lėšas arba gaudami paprastai už atlygį teikiamas paslaugas bei prieš tai užsiregistravę VRK, o jų vykdomoje rinkimų agitacijoje negalės dalyvauti rinkimų politinės kampanijos dalyviai ar kandidatai bei su jais susiję asmenys“, – teigiama komisijos pranešime.
Kaip teigiama, suinteresuotasis asmuo savo veiklai galės išleisti iki 12 tūkst. 140 eurų. Jo veikla, anot VRK, galės būti finansuojama tik fizinių asmenų lėšomis ir prieš tai užsiregistravus komisijos sistemoje.
Taip pat pabrėžiama, jog už ar prieš savivaldos rinkimų dalyvį agituojančių suinteresuotų grupių išlaidų suma negalės viršyti pusės politinės kampanijos dalyvio išlaidų – 121 tūkst. 400 eurų. Šias išlaidas bei finansavimo šaltinius, be kita ko, bus privaloma deklaruoti ir ataskaitą pateikti VRK.
Dar viena įsigaliojusi naujovė suteiks galimybę agituoti ir rinkimų dieną.
„Draudimas agituoti galios tik balsavimo patalpose ir 50 metrų atstumu aplink pastatus, kuriuose balsuojama“, – skelbia VRK.
Daugiau rinkėjų galės balsuoti iš namų
Naujosios Rinkimų kodekso įstatymo pataisos numato, kad pilietinę valią išreikšti būdami namuose galės daugiau žmonių. VRK teigimu, pateikę prašymą balsuoti namuose, tai padaryti galės ir pensinio amžiaus rinkėjai, negalintys rinkimų dieną patys atvykti į savo rinkimų apylinkę.
Be to, gyventojai, norintys finansiškai paremti savo pasirinktus kandidatus, tai nuo šiol galės padaryti ir piniginių perlaidų būdu.
„Rinkimų kodeksas papildytas nuostata, kad mažos – šiuo metu iki 70 eurų siekiančios aukos galės būti renkamos ir piniginėmis perlaidomis“, – nurodo VRK.
Informuojama, kad artėjančių savivaldos rinkimų metu VRK pirmininkas bei nariai per vieną mėnesį nuo jų paskyrimo turės kreiptis dėl leidimo dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija suteikimo.
ELTA primena, kad savivaldų tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 m. pavasarį. Juose dalyvaujančių kandidatų politinė kampanija pradedama nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.
savivaldos rinkimaiVyriausioji rinkimų komisija (VRK)dezinformacija
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