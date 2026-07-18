Seimo narys Audrius Radvilavičius išgyvena širdį veriančią netektį 

„Vakar mano gyvenime stojo skaudi tyla – savo žemiškąją kelionę baigė mano mylimas Tėtis.
Nors žinome, kad žmogaus gyvenimas nėra amžinas, pasiruošti atsisveikinimui su pačiu artimiausiu žmogumi neįmanoma. Sunku suvokti, kad daugiau nebeišgirsiu Jo balso, nebepamatysiu pažįstamo žvilgsnio, nebegalėsiu išgirsti patarimo ar tiesiog pabūti šalia.
Tėtis nugyveno ilgą ir prasmingą gyvenimą. Jis man buvo stiprybės, atsakomybės, darbštumo ir rūpesčio pavyzdys. Iš Jo gavau ne tik svarbiausias gyvenimo pamokas, bet ir vertybes, kurios lydės mane visą likusį gyvenimą.
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Mano širdyje šiandien telpa neapsakomas liūdesys ir begalinis dėkingumas – už kartu praleistą laiką, nuoširdžius pokalbius, palaikymą, rūpestį ir visus brangius prisiminimus, kurių niekas negalės iš manęs atimti.
Tėti, ačiū Tau už gyvenimą, meilę, išmintį ir už tai, kad visada buvai šalia. Tavęs labai trūks, tačiau Tavo šiluma, Tavo žodžiai ir šviesus atminimas amžinai gyvens mano širdyje“, – Seimo narys rašė feisbuke.
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