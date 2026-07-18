Seimo vicepirmininkams padalintos kuravimo sritys

Pasirašęs potvarkį Seimo pirmininkas Juozas Olekas pavedė savo pirmajam pavaduotojui demokratui Domui Griškevičiui organizuoti parlamentinę kontrolę, prižiūrėti, kaip įgyvendinami Konstitucinio Teismo (KT) nutarimai, išvados ir sprendimai.
Anksčiau šias funkcijas vykdė iš Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų atsistatydinęs „aušrietis“ Raimondas Šukys.
Socialdemokratė Rasa Budbergytė, kaip ir anksčiau, koordinuos Europos Sąjungos (ES) reikalus.
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Opozicinei Liberalų sąjūdžio frakcijai atstovaujanti Viktorija Čmilytė-Nielsen toliau rūpinsis, kaip plėtoti Seimo tarptautinį bendradarbiavimą ir įgyvendinti parlamentinės diplomatijos priemones.
Nesikeičia ir socialdemokratės Orintos Leiputės funkcijos. Ji toliau kuruos Seimo kanceliarijos veiklą ir klausimus, susijusius su sąlygų sudarymu tautos atstovų parlamentinei veiklai.
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Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė koordinuos Lietuvos valstybingumo ir parlamentarizmo istorinės atminties bei tradicijų puoselėjimo Seime klausimus. Ji rūpinsis ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai parlamentinio matmens renginiais.
Seimo komitetų, komisijų darbą, valdybos sudaromų darbo grupių veiklą kuruos Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai priklausanti Aušrinė Norkienė.
Antradienį prie Seimo vicepirmininkų komandos prisijungusi buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė socialdemokratė Jūratė Zailskienė koordinuos klausimus, susijusius su valstybės ir savivaldybių, regionų interesų derinimu, jų institucijų bei Seimo sąveika. Anksčiau šios funkcijos buvo priskirtos „Nemuno aušros“ frakcijos narei Daivai Žebelienei.
Dabar ši politikė kuruos klausimus, susijusius su visuomenės dalyvavimu viešajame valdyme, nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų sąveika su Seimu.
ELTA primena, kad liepos 14 d. vykusiame paskutiniame Seimo pavasario sesijos posėdyje parlamento vadovo J. Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas D. Griškevičius, tapęs pirmuoju pavaduotoju, ir socialdemokratė J. Zailskienė.
Pritarus šioms kandidatūroms, suformuota visa Seimo pirmininko 8 pavaduotojų komanda.
Beje, iki šiol parlamento vadovas turėjo 7 pavaduotojus, tačiau gegužės mėnesį Seimas priėmė Statuto pataisas, numatančias galimybę įsteigti dar vieną – aštuntą – tokią pareigybę
SeimasDomas GriškevičiusRasa Budbergytė
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