Ignui buvo tik 25-eri. Rugsėjį jis turėjo švęsti 26-ąjį gimtadienį.
„Ignas sąmoningai stojo ginti Ukrainos, puikiai supratęs šio sprendimo pavojų ir kainą. Šalia Ukrainos karių jis kovojo už žmonių gyvybes, už laisvę ir orumą, už Ukrainos teisę ir kiekvieno Europos žmonių teisę savarankiškai lemti savo ateitį.
Igno atmintis gyvens ukrainiečių širdyse – žmonių, kuriuos jis saugojo, dėkingume, jo kovos brolių prisiminimuose ir mūsų bendroje kovoje už laisvę.
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Ukraina niekada nepamirš jo drąsos ir pasiaukojimo.
Igno šeimai ir draugams, jo draugams ir visam Lietuvos žmonėms. Reiškiame gilią užuojautą Igno šeimai ir artimiesiems, lenkiame galvas gerbdami jo didvyrišką poelgį“, – rašė ambasada.
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