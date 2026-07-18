VSD nekomentuoja Nausėdos pareiškimų apie galimus Rusijos išpuolius prieš Ukrainos rėmėjus

Trečiadienį vykusioje bendroje Lietuvos ir Latvijos prezidentų spaudos konferencijoje G. Nausėda teigė, kad Lietuvos institucijos yra gavusios informacijos apie tokio pobūdžio grėsmes.
„Latvijos prezidentas minėjo apie kitokio pobūdžio veiksmus, kurie gali būti priimti prieš asmenis, kurie nuosekliai padeda Ukrainai jos kare prieš agresorių, asmenis, kurie yra susiję su Rusijos opozicija, yra opozicijos atstovai. Taip, tokio pobūdžio duomenys, informacija mums padėjo net ir užkirsti kelią galimiems kinetiniams veiksmams prieš šiuos asmenis“, – sakė šalies vadovas.
Paprašytas pakomentuoti prezidento išsakytą informaciją bei atsakyti į klausimus, ar Lietuvoje fiksuojamos tokio pobūdžio grėsmės ir ar apie jas perspėjami galimi taikiniai, VSD papildomų komentarų Eltai nepateikė.
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Skelbta apie užkardytus pasikėsinimus nužudyti
ELTA primena, kad 2024 metais Lietuvoje buvo užkardytas galimas pasikėsinimas į aktyviai Ukrainą remiantį visuomenininką Valdą Bartkevičių. Užsienyje veikiančio Baškirų nacionalinio judėjimo komiteto įkūrėjas Ruslanas Gabasovas balandį taip pat paskelbė, kad Lietuvos specialiosios tarnybos užkirto kelią pasikėsinimui į jo gyvybę.
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Graikijos žiniasklaida skelbė, kad Salonikų mieste sulaikytas 55-erių vyriškis, kaltinamas padėjęs pervesti 5 tūkst. eurų už žmogžudystę, kurią planuota įvykdyti Lietuvoje. Tarptautinės baudžiamosios bylos centre – įtariamas Rusijos šnipų tinklas, kuris, kaip teigia Lietuvos valdžios institucijos, planavo įvykdyti dvi žmogžudystes. Bent vienas iš asmenų, sulaikytų šioje byloje, taip pat keletas įtariamų šio sąmokslo dalyvių yra siejami su Graikija.
Be to, 2024 metų pradžioje Vilniuje, greta savo namų, buvo užpultas velionio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno bendražygis Leonidas Volkovas. Šių metų pradžioje pranešta, kad Lenkijos pareigūnai teismui pateikė Rusijos piliečio Anatolijaus Blinovo kaltinamąjį aktą. Teigiama, kad jis be kita ko galėjo užsakyti ir L. Volkovo užpuolimą.
Sustiprinta infrastruktūros objektų apsauga
Anksčiau šią savaitę interviu TV3 Žinioms G. Nausėda sakė, kad Rusija planuoja tam tikras selektyvias kinetines operacijas prieš kaimynines valstybes.
„Šiandien, be abejo, turime duomenų, kad Rusija planuoja tam tikras selektyvias kinetines operacijas prieš kaimynines valstybes, neįvardijant konkrečiai tik Lietuvos, Lenkijos ar Estijos. Tačiau šiuo metu Rusija nėra pajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų dviem frontais – tai daugiau nei akivaizdu, nes jai stinga pajėgumų net ir viename fronte, Ukrainoje“, – interviu TV3 Žinioms teigė prezidentas.
„Vis dėlto provokacijos yra galimos ir joms ruošiamės. Disponuodamas iš tarnybų gauta informacija, aš sukviečiau visas už saugumą atsakingas institucijas. Kadangi gauname signalų apie grėsmes būtent kritinei infrastruktūrai, sustiprinome svarbiausių energetikos ir transporto objektų apsaugą. Šiam tikslui pasitelkta ir kariuomenė, ir tikiuosi, kad tai veiks sėkmingai“, – pridūrė jis.
Pasak G. Nausėdos, jei Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, šalis sulauktų griežto Aljanso atsako.
ELTA primena, kad birželį Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
Be to, liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis „The Telegraph“ pranešė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis dienraščiui sakė šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau, kadangi ji paskelbta patikimame laikraštyje, „tikėtina, kad ji yra teisinga“.
R. Sikorskis kreipėsi į Maskvą, pareikšdamas, kad Varšuva žino, jog jie „kažką ruošia, kaip ir prieš invaziją į Ukrainą“.