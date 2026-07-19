A. Širinskienė – apie Vyriausybės programos pateikimą: priminė ir I. Šimonytės kabineto situaciją

Politikė pabrėžia, kad tokių klaidų teisinėje valstybėje neturėtų būti, todėl, anot jos, būtų prasminga, jog savo vertinimą dėl situacijos pateiktų Konstitucinis Teismas (KT).
„Matyt, būčiau linkusi pritarti tiems teisininkams, kurie kritikuoja visą procedūrą, kokia buvo atlikta, taip pat ir gerbiamam Kūriui, nes išties dar neegzistuojantis subjektas registravo projektą Vyriausybės programos, nes Vyriausybės programa buvo registruota anksčiau negu dekretas, kuriuo yra pateikiamos ministrų pavardės. Tai, be abejo, kad teisinėje valstybėje tokių kliurkų neturėtų būti“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė A. Širinskienė.
„Tai šiuo atveju, matyt, tas pasitikrinimas Konstituciniame Teisme būtų prasmingas, kad užtikrintai žinotume tą eiliškumą, nes yra dabar daug interpretacijų. Ir, be abejo, kad bus pamoka, matyt, ateinančioms Vyriausybėms, kaip reikia registruoti Vyriausybės programas“, – akcentavo ji.
Viliasi M. Sinkevičiaus lyderystės, tačiau Vyriausybės programa kelia klausimų: to neturėtų būti
Vis tik politikė atkreipia dėmesį, kad panaši praktika buvo taikyta ir teikiant Ingridos Šimonytės Vyriausybės programą.
„Opozicijai, kuri kritikuoja, reiktų, matyt, priminti, kad Šimonytės Vyriausybė pasielgė labai panašiai, tik ten registravimas vyko tą pačią dieną, bet vis tiek buvo pirmiausiai programa registruota, o po to dekretas, skiriantis ministrus“, – priminė A. Širinskienė.
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Nors A. Širinskienė mano, kad KT išaiškinimas šioje situacijoje būtų prasmingas, ji teigia opozicijos inicijuojamo kreipimosi neplanuojanti pasirašyti.
„Paliksiu opozicijai pasirašyti, jie turi pakankamai žmonių, kad galėtų kreiptis. Tai čia, matyt, valdančiųjų pagalbos neprireiks. Bet kad yra rizika turėti pažeidimą Konstitucijos, tai, manau, visiems teisininkams tai akivaizdu. Ir man labai keista, kad tiek daug patirties turinti Socialdemokratų partija ir frakcija tokių elementarių dalykų tiesiog procedūriškai kažkaip nesusižiūri“, – teigė A. Širinskienė.
Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai jau kitą savaitę ruošiasi parengti KT skirtą dokumentą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės teisėtumo. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, parašus kreipimuisi tikimasi surinkti per liepą.
Kaip skelbta, diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Savo ruožtu pats M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau po prezidento dekreto dėl pasirašymo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
ELTA primena, kad Vyriausybė pasikeitė socialdemokratams performavus valdančiąją koaliciją ir joje atsisakius bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Agnė ŠirinskienėDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Mindaugas Sinkevičius
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